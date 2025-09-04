◇セ・リーグ 中日5―2阪神（2025年9月3日 バンテリンD）

由伸＆朗希超え！9回から登板した中日・松山が、1回無失点、1奪三振でリーグ単独トップの38セーブ目を挙げ、日本人投手最長記録となる26イニング連続奪三振をマークした。

「サファテさんの数字が目標なので44イニング連続（奪三振）を目指してやっていきます」。本拠地のマウンドに仁王立ちした。先頭・坂本はフォークで空振り三振。その後2与四球で1死一、二塁を招いても動じない。最後は熊谷を三ゴロ併殺だ。

自身のセ・リーグ記録を更新する26イニング連続奪三振は史上5人目。日本人投手では、20年山本由伸（オリックス）、22年佐々木朗希（ロッテ）らを抜く快挙。それでも「三振は確実にアウトを取れるものですが、チームのために貢献することが大事」とチーム成績を最重視する。セーブが付かなかった全6試合は同点の場面で、セーブ機会の成功率100％を継続中。右肘の疲労骨折で長期離脱もありながら、すさまじい存在感を示している。

チームは借金9の5位ながら、3位・DeNAと1・5ゲーム差と再接近。頼れる守護神が、逆転CS進出の旗振り役だ。（湯澤 涼）