ベルアメールのハロウィン限定ショコラ♡遊び心あふれるコレクション

2025年9月10日（水）より、ショコラ専門店ベルアメールから、ハロウィンを彩る限定ショコラコレクションが登場します。クロネコやカボチャなど遊び心あふれるモチーフを、上品なショコラで表現。板チョコ「ハロウィンパレショコラ」や、ミニサイズの「ハロウィン ミニマンディアン」、2層の味わいを楽しめる「ハロウィン ドーナツショコラ」など、ギフトにもぴったりなバラエティ豊かなラインナップです。

クロネコやカボチャの可愛いプチギフト

ハロウィン プチギフト

「ハロウィン プチギフト」\1,188（税込）は、ミルク風味のホワイトチョコにクロネコ型ビターチョコをトッピングした「パレショコラ クロネコ」、ネコ型フィナンシェなどを詰め合わせ。

耳付きボックスのデザインも可愛く、ちょっとしたギフトや手土産にもおすすめです。

ネスレ ミロ×東京ばな奈が夢の復活！秋限定シェイクが東京駅に登場

2層の食感が楽しいドーナツショコラ

ハロウィン ドーナツショコラ4コ

「ハロウィン ドーナツショコラ4コ」\1,620（税込）は、サクサクのチョコクランチと、なめらかなプラリネチョコクリームや軽やかなチョコムースの2層仕立て。

オレンジやキャラメル、ナッツなど4種の味の組み合わせで、見た目も味わいも楽しめます。フタを開けるとクロネコが顔をのぞかせる可愛さもポイントです。

限定パレショコラ＆ミニマンディアン

ハロウィン パレショコラ5枚

「ハロウィン パレショコラ5枚」\2,160（税込）は、カボチャやマロン風味など、季節感あふれるフレーバーを1箱で楽しめます。

ハロウィン ミニマンディアン9枚

「ハロウィン ミニマンディアン9枚」\1,836（税込）は、パンプキンラクテやチーズケーキ風味など9種類のフレーバーが揃い、クロネコや蜘蛛の巣モチーフで可愛く仕上げました。

ハロウィン ギフトボックス

「ハロウィン ギフトボックス」\2,700（税込）は、ショコラと焼菓子の両方を楽しめる贅沢な一箱。

限定パレショコラ2枚、ネコ型フィナンシェ“ハロウィンクロネコ”、パンプキンマドレーヌ、さらに3種のクッキーを詰め合わせ。ホワイトチョコ包帯の“ミイラ”ショコラクッキーも新登場。

ロリポップ (パンプキン・クロネコ)

ロリポップ (パンプキン・クロネコ)は\550（税込）とお手頃。小さな子供から、幅広く楽しむことができそうです。

ハロウィンの特別感♡ショコラで彩る秋のひととき

ベルアメールのハロウィンコレクションは、限定パレショコラやミニマンディアン、ドーナツショコラなど、遊び心いっぱいのショコラが勢ぞろい。

クロネコやパンプキンの可愛いデザインは、目でも楽しめる贅沢な一箱♡ 友達や家族へのギフトにはもちろん、自分へのご褒美としてもぴったりです。

秋の訪れとともに、特別なハロウィンのひとときを楽しんでみてください。