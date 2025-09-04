ダウ平均は３日続落もナスダックは大幅高 アルファベットとアップルが上昇＝米国株概況 ダウ平均は３日続落もナスダックは大幅高 アルファベットとアップルが上昇＝米国株概況

NY株式3日（NY時間16:21）（日本時間05:21）

ダウ平均 45271.23（-24.58 -0.05%）

S＆P500 6448.26（+32.72 +0.51%）

ナスダック 21497.73（+218.10 +1.02%）

CME日経平均先物 42145（大証終比：+135 +0.32%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は３日続落。ただ、ＩＴ・ハイテク株は買いが膨らみ、ナスダックは大幅高となった。アルファベット傘下のグーグルの反トラスト訴訟を巡る米連邦裁判所の判断が、ＩＴ・ハイテク大手が規制リスクを乗り越えられるとの楽観論を広めている



グーグルの人気ウェブブラウザー「クローム」を巡る米司法省が起こした反トラスト法訴訟で、ワシントンの連邦地裁が、グーグルは検索データの一部を競合他社と共有しなければならないが、クロームを売却する必要はないとの判断を示した。



今回のグーグルへの判断でアップル＜AAPL＞も上昇。検索エンジンをデフォルト設定にする際にアップル＜AAPL＞など第三者への支払いを裁判所が禁止しなかった。今回の判断はアップルにとっては現状維持を意味し、今後もグーグルから年間２００億ドル超の支払いを受け取り続けることができる。



最悪のシナリオが回避され、ＡＩの進展によって消費者に選択肢が広がったとの見方が広がっている。



ＩＴ・ハイテク株の比重が低いダウ平均は下落。エネルギーや銀行が景気減速懸念や国債利回り急騰の影響で軟調に推移。政府債務の増加や政治的不透明感への懸念から、世界的に超長期の国債利回りが上昇しており、米３０年債利回りは一時５％を回復していた。



ストラテジストは「例年９月は弱い月だ。１９５０年以来Ｓ＆Ｐ５００の月間平均リターンは０．７％安と最も低い」と述べた上で、「株式市場は落ち着きを取り戻しているが、９月に入り難しい局面を迎えている。景気減速や関税の影響、政治的な不透明感が続く中で、市場のボラティリティは株式や債券を中心に高まるだろう」とも述べた。



市場は金曜日の米雇用統計を次の試金石として注視している。本日は日本時間２３時に７月の米求人件数が公表される予定。



福利厚生サービスのプラットフォームを提供するヘルスエクイティ＜HQY＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスも公表し、通期の１株利益およびＥＢＩＴＤＡの見通しを上方修正している。



百貨店のメーシーズ＜M＞が大幅高。取引開始前に５－７月期決算（第２四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回ったほか、ガイダンスも公表し、通期見通しも上方修正した。過去３年間で最高の既存店売上高の伸びを発表。



本日はビットコインのマイニングを手掛けるアメリカン・ビットコイン＜ABTC＞がナスダックで取引を開始した。同社はグリフォン・デジタル・マイニング社との合併を経て、ナスダック市場で「ＡＢＴＣ」 のティッカーで取引を開始している。一時急騰していたが、戻り売りも出て１６％高で終えている。



ヘルスエクイティ＜HQY＞ 95.54（+6.69 +7.53%）

アメリカン・ビットコイン＜ABTC＞ 8.04（+1.14 +16.52%）

メーシーズ＜M＞ 16.28（+2.79 +20.68%）



アップル＜AAPL＞ 238.47（+8.75 +3.81%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 505.35（+0.23 +0.05%）

アマゾン＜AMZN＞ 225.99（+0.65 +0.29%）

アルファベットC＜GOOG＞ 231.10（+19.11 +9.01%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 230.66（+19.31 +9.14%）

テスラ＜TSLA＞ 334.09（+4.73 +1.44%）

エヌビディア＜NVDA＞ 170.62（-0.16 -0.09%）

メタ＜META＞ 737.05（+1.94 +0.26%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 162.13（-0.19 -0.12%）

イーライリリー＜LLY＞ 737.83（+2.64 +0.36%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

