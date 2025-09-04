米１０年債利回りが下げに転じる 米求人件数が予想下回る＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りが下げに転じる 米求人件数が予想下回る＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28）

米2年債 3.617（-0.023）

米10年債 4.219（-0.043）

米30年債 4.900（-0.062）

期待インフレ率 2.406（-0.012）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、この日公表された７月分の米求人件数を受けて米１０年債利回りは下げに転じた。米求人件数は７１８万人と下方修正された前回分の７３５万人から減少した。一部では増加するのではとの見方も出ていただけに、ネガティブ・サプライズが大きかったようだ。短期金融市場では９月ＦＯＭＣでの利下げの確率を９５％まで高めている。



今週は米雇用統計を始め、重要指標が目白押しでＦＲＢの利下げ期待を正当化するか市場は注視している。その意味でも本日の弱い米雇用指標に敏感に反応していたようだ。



２－１０年債の利回り格差は＋６０（前営業日：＋６２）に縮小。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

