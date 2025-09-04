©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにビスケットブラザーズを迎え、藤崎マーケット・トキとツートライブ・周平魂が街の名建築を訪ねる「ほぼ築100年レトロビル探訪」と、セルライトスパ・大須賀の持ち込み企画「真剣！おじさんバイク部を作りたい！」をテーマにお届けする。

「真剣！おじさんバイク部を作りたい」は、先ごろ、漫才とコントで戦う賞レース「ダブルインパクト」で3位の好成績を収め、確かな爪跡を残したセルライトスパ・大須賀の真剣持ち込み企画！大須賀の趣味は「ツーリング」。ほかにも多くいるというツーリング好きの芸人を集め、「おじさんバイク部」を立ち上げたいという。

その活動の第一歩となる今回は、大須賀、そして同じくバイクが好きなカベポスターの浜田が、神戸の避暑地を目指してツーリング旅をくり広げる。大阪を出発し、まずは六甲方面に向かってバイクを走らせる2人。ヘルメットに仕込んだマイクを通しておしゃべりを楽しむなか、浜田が切り出したのは「ダブルインパクト」の裏話。決勝進出が決まったとき、全ファイナリストの中で「セルスパさんだけ」がやってしまった“あること”を暴露された大須賀は「恥ずかしいやん」と照れまくりで…。

そうして到着したのは、神戸から大阪までが一望できる絶景スポット！ 名物の“願掛け”で大須賀が口にした意外すぎる悲願とは？ さらに、バイク好きが集まる人気カフェにも立ち寄り、豪快なアメリカングルメを満喫する！

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。