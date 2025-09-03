ビーツがブルピン・ジェニーとのコラボヘッドホンを発売　ソロアルバムの世界観を表現

「ビーツ（Beats）」が、BLACKPINK ジェニー（JENNIE）とコラボレーションしたヘッドホン「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」を発売する。国内では、9月5日の10時からApple StoreオンラインとApple Store表参道で取り扱う。価格は3万2800円。

【画像をもっと見る】

コラボヘッドホンは、ビーツの定番モデル「Beats Solo 4」をベースに、ジェニーのソロアルバム「Ruby」の世界観を表現。カラーリングはマットなルビーレッドで仕上げ、左右のハウジングにはそれぞれ「R」と「J」のイニシャルを配した。イヤークッションにはジェニーのシンボルマークをプリントし、アームに取り外しできるリボンが付属する。

ジェニーはコラボモデルの発売に際して、「ビーツは自分の生活や創作活動において欠かせない存在で、今回のコラボレーションをとても光栄に思います。このヘッドフォンを通じて、私の音楽を全く新しい感覚で楽しんでもらえたら嬉しいです」とコメントしている。

■Apple Storeオンライン：商品ページ