今日9月4日（木）よる7時54分〜（一部地域ではよる8時〜） 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「凡人vs家事プロ ライフハックバトル」と「カーナビの声は誰？クイズ」の好評企画二本立て！

「生活の知恵ライフハックハンデマッチSHOW 家事プロ軍団VS凡人軍団」ではギャル曽根、コジマジック、藤本淳史の“家事プロ軍団”と、岡村隆史（ナインティナイン）、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）の“凡人軍団”が、家事を楽にする驚きのライフハック問題に挑む。問題発表では永尾柚乃が登場。見届け人は3児の母・大沢あかね。

調理師免許を持つ家事プロ・ギャル曽根は「収納のプロもいて天才もいて、日常のことは私にお任せください」と今回も気合十分。【問題：収納ケースに大量の衣類をコンパクトに収納する方法】では、「本当に出来るんですよね？」と疑う凡人チームだが、突如岡村に名案が舞い降りる？この問題の正解には、大沢が「めっちゃ気持ちいい」、永尾も「勉強になった」と大興奮。【問題：コルク抜きなしでワインのコルクを抜く方法】では、岡村が「俺らの意地見せたろか！」と力技に出ようとする中、「何個かある」と余裕の家事プロ軍団は、何やら大きな音を立て始めるが果たして？そして、【問題：ゆで卵の殻を超時短でむく方法】では目からウロコの超時短テクを解禁!?

続いては「カーナビの声誰か当てたらゴチになります」。ドライブをしながらカーナビの音声を担当する有名人が誰なのかを当てる。初回は鈴木福、第二回は八嶋智人だったが、第三回は誰が担当するのか？ゲストは井上裕介（NON STYLE）、ジェシー（SixTONES）、松村沙友理。声の主にゆかりのある場所を訪れながら、最終的に予想が外れた人がロケの食事代を割り勘する。

予想において重要なのは芸能界での交友関係ということで、 “LINEのやり取りをしている意外な人”をそれぞれ発表。ジェシーは交友関係の広さで有名だが、中でもレアな人物の名前に車内は騒然。一方、矢部浩之（ナインティナイン）も意外な大物女優との交友関係を告白し、井上が「どのタイミングで？」と興味津々。ドライブの途中には、「客の好みに合わせて提供してくれる超高級コーヒー店」に立ち寄るが、その味わい深さにジェシーが「飲まない方がいい」と絶句!?

さらに、犬好き必見のフォトスポットではジェシー、松村のあざといショットが連発！そして、ナビの途中で声色が自在に変わる変幻自在ぶりに、松村「全然わからへん」、ジェシー「マジでピンとこない」と頭を悩ます。俳優？声優？歌手？芸人？果たして、七色の声を持つちょっとお茶目な大物有名人とは？