松任谷由実が11月18日、40枚目のオリジナルアルバム『Wormhole / Yumi AraI』をリリースする。同アルバム収録新曲「DARK MOON」ミュージックビデオのティザー映像が公開となった。

「DARK MOON」は『Wormhole / Yumi AraI』の1曲目を飾る本アルバムを象徴する重要なナンバーだ。月面に設置されたCTスキャンからゆっくりと起き上がるユーミンの姿は神々しさすら感じさせ、高揚感と共に“新たな自分”と出会う旅の始まりを壮大に歌い上げている。

もっと近く もっと強く 引き寄せ合うの

焦げるくらい 求め合って 重なり合うの

この曲は、混沌とした世界において強く生きることの意味を問いかけ、聴き手に寄り添いながら共に模索していこうとするユーミンの強い意志を映し出したものだという。「意識とは何か？」「AIと人間の共生とは？」というアルバムの根源的なテーマを内包しつつ、ユーミン自身はこの撮影を通じて今一番伝えたいメッセージである“強く、生きよ！” が自分の中に浮かんでくるのを感じたそうだ。

今回公開された映像は、極めて即興的＝スポンティニュアスに撮影された点も大きな特徴。通常のMV制作における緻密な撮影準備を経ず、アルバムのブックレット撮影の合間に記録された素材をもとに編集され、一本の作品へと昇華された。サイケデリックなエフェクトの多くはコンピュータに依存せず、撮影時のアナログな手法によって加えられている。また粗い質感の映像は、“Hi8”と呼ばれる90年代のビンテージビデオカメラを用いて収録されたもの。“時空を超えた新旧の混在”というアルバムのコンセプトを視覚的に表現したものと言える。「DARK MOON」の映像は、AIの対極とも言えるフィジカルかつアナログ的なアプローチによって制作されており、アルバムが掲げるテーマのひとつである、“AIをドライブする強靭な知性と身体性”を体現するものでもある。

「DARK MOON」のMVティザーと同時に、アルバム『Wormhole』のジャケットも公開となった。“Wormhole”という目に見えない現象を、フィジカルなジャケットでどう表現できるか。その鍵となるのが「立体性」と「視点による変化」だったという。宇宙空間に浮遊する新生“Yマーク”を、ただの平面デザインではなく、視覚的にも触覚的にも奥行きを感じさせる

ビジュアルとして提示している。

その発想の原点となったのが、1989年の『Delight Slight Light KISS』。日本で初めて“レンチキュラーレンズ”を採用し、見る角度で絵柄や立体感が変わる画期的なジャケットであった。

当時の衝撃を、2025年の技術と感覚でアップデートできないか？という挑戦から、本作のジャケットはスタートした。

通常とは異なり、まず「レンチキュラーを用いた3Dバージョン」を先に制作。そこから2D版に落とし込む、逆転のアプローチをとった。これにより、2Dの静止画であっても“平面を超えた奥行き”を感じられる仕上がりになっている。アルバムのコンセプトでもある“多次元の意識の混在”を表現した視覚的な没入感を演出したかたちだ。音楽がストリーミング中心となった時代だからこそ、フィジカル作品としての存在感をどう高めるかを熟考し、その答えがモノとしての充実度、手に取った瞬間に得られる体験である。通常盤は平面でありながらも立体感を感じさせるデザイン、初回限定盤／オールメディア盤は2025年にアップデートされた最新のレンチキュラー技術による3Dジャケットを採用した。

初回限定盤

オールメディア盤／通常盤

■40th Original Album『Wormhole / Yumi AraI』

2025年11月18日(火)発売

【オールメディア盤(1CD+アナログ2枚組+カセットテープ)】

UPCH-29498 ￥22,000(税込)

【初回限定盤(2CD+ Blu-ray)】

UPCH-29499 ￥7,700(税込)

【通常盤(1CD)】

UPCH-20710 ￥3,600(税込) ▼収録予定曲

・「DARK MOON」

・「岩礁のきらめき」 テレビ朝日系 金曜ナイトドラマ「魔物(마물)」OST楽曲

・「烏揚羽」 TVアニメ「伊藤潤二『クリムゾン』」OP主題歌

・「小鳥曜日」 荒川ナッシュ医 ペインティングス・アー・ポップスターズ展 コラボレーション曲

・「LET’S GET IT STARTED！」 ニッポン放送開局70周年テーマソング

・「Let It Rain ハウス北海道シチューCMソング(2022)

・「文通」-album version- (松任谷由実×imase) BOSE60周年コラボソング

他5曲 / 全12曲収録 ●アルバム購入者特典

全形態共通封入特典、CDショップ別先着購入特典に加え、対象のCDショップ各店にて期間内にアルバムを予約購入すると同ツアー第1期のチケット先行(抽選)に申込みできる早期予約特典施策も実施。

詳細：https://yuming-wormhole.jp/serial-code-01/

■＜FORUM8 presents 松任谷由実 THE WORMHOLE TOUR 2025-26＞

【第一期】

11月17日(月) 東京 府中の森芸術劇場 どりーむホール

11月18日(火) 東京 府中の森芸術劇場 どりーむホール

11月22日(土) 茨城 水戸市民会館 グロービスホール(大ホール)

11月28日(金) 大阪 フェスティバルホール

11月29日(土) 大阪 フェスティバルホール

12月06日(土) 兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

12月07日(日) 兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

12月13日(土) 石川 本多の森 北電ホール

12月14日(日) 石川 本多の森 北電ホール

12月16日(火) 石川 本多の森 北電ホール

12月23日(火) 鹿児島 川商ホール(鹿児島市民文化ホール)第一ホール

12月26日(金) 福岡 福岡サンパレス

12月27日(土) 福岡 福岡サンパレス

【第二期】▼2026年

03月06日(金) 京都 ロームシアター京都

03月07日(土) 京都 ロームシアター京都

03月14日(土) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

03月15日(日) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

03月25日(水) 東京 東京国際フォーラム ホールA

03月26日(木) 東京 東京国際フォーラム ホールA

04月04日(土) 大阪 フェスティバルホール

04月05日(日) 大阪 フェスティバルホール

04月08日(水) 鳥取 とりぎん文化会館(鳥取県立県民文化会館) 梨花ホール

04月16日(木) 東京 東京国際フォーラム ホールA

04月17日(金) 東京 東京国際フォーラム ホールA

04月22日(水) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

04月23日(木) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

05月12日(火) 熊本 熊本城ホール メインホール

05月16日(土) 沖縄 沖縄コンベンションセンター 劇場棟

05月17日(日) 沖縄 沖縄コンベンションセンター 劇場棟

05月25日(月) 神奈川 カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)

05月26日(火) 神奈川 カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)

06月01日(月) 東京 東京国際フォーラム ホールA

06月02日(火) 東京 東京国際フォーラム ホールA

06月10日(水) 愛媛 愛媛県民文化会館 メインホール

06月13日(土) 高知 高知県立県民文化ホール オレンジホール

06月14日(日) 高知 高知県立県民文化ホール オレンジホール

06月25日(木) 福井 フェニックス・プラザ エルピス大ホール

06月27日(土) 長野 ホクト文化ホール 大ホール

07月01日(水) 東京 東京国際フォーラム ホールA

07月02日(木) 東京 東京国際フォーラム ホールA

07月11日(土) 岩手 トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)大ホール

07月12日(日) 岩手 トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)大ホール

07月15日(水) 秋田 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

07月28日(火) 群馬 高崎芸術劇場 大劇場

【第三期】

08月18日(火) 青森 リンクステーションホール青森

08月21日(金) 山形 やまぎん県民ホール

08月22日(土) 山形 やまぎん県民ホール

08月29日(土) 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru

08月30日(日) 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru

09月02日(水) 北海道 帯広市民文化ホール 大ホール

09月09日(水) 長崎 ベネックス長崎ブリックホール 大ホール

09月12日(土) 福岡 福岡サンパレス

09月13日(日) 福岡 福岡サンパレス

09月16日(水) 大分 iichikoグランシアタ

10月08日(木) 埼玉 ソニックシティ 大ホール

10月09日(金) 埼玉 ソニックシティ 大ホール

10月20日(火) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

10月21日(水) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

10月28日(水) 大阪 フェスティバルホール

10月29日(木) 大阪 フェスティバルホール

12月08日(火) 大阪 フェスティバルホール

12月09日(水) 大阪 フェスティバルホール

12月14日(月) 東京 東京国際フォーラム ホールA

12月15日(火) 東京 東京国際フォーラム ホールA

12月20日(日) 静岡 アクトシティ浜松 大ホール

12月23日(水) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

12月24日(木) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

※第3期の予定公演：倉敷、広島、宇都宮、郡山

※第2〜3期の公演日程、開場/開演時間は変更になる場合があります。

▼チケット

SS席\15,500(税込)

S席\11,000(税込)

（問）びあ：https://pia.jp/info/ticket_support/

詳細：https://yuming.co.jp/information/wormhole-tour/

