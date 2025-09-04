長年連れ添った夫婦を待ち受ける、老後の年金生活。夫の年金に頼る暮らしのなか、ふとした一言が長年の信頼関係を揺るがすこともあり、妻に人生の大きな決断を迫ることがあります。それは決して特別な夫婦の話ではなく、働き方が多様化した現代において、誰にでも起こりうることかもしれません。

お前は家にいればいい…その言葉を信じて生きた40年

「夫と結婚して45年。まさかこの歳で『離婚しましょ』と言うなんてね」と微笑む、高橋良子さん（66歳・仮名）。良子さんの夫、健一さん（68歳・仮名）は、大手企業を勤め上げたいわゆる「昭和の男」。「男は外で働き、女は家庭を守る」という価値観を体現したような人でした。結婚当初、健一さんは良子さんにこう告げたといいます。

「お前は家のことと、これから生まれてくる子どものことだけを考えていればいい。生活の心配は一切させないから」

その言葉を、良子さんは純粋に信じていました。2人の子どもに恵まれ、子育てに追われる日々。家計はすべて健一さんが管理し、良子さんは毎月決まった額の生活費を受け取るだけ。それが高橋家のやり方でした。

子どもたちが独立し、自分の時間ができたとき、良子さんは仕事を始めたいと健一さんに相談しました。しかし、返ってきたのは「俺の稼ぎが信用できないのか。みっともないからやめておけ」という、取り付く島もない言葉。そんな生活のなか、自身の年金通知書が届き、良子さんは現実に愕然とします。そこに記されていた支給予定額は、月にして約9万円。国民年金に、独身時代に勤めていた会社の厚生年金がわずかに上乗せされているだけでした。

厚生労働省『令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、厚生年金保険（第1号）受給者平均年金月額は14万7,360円。65歳以上の男性だと16万9,484円、女性は11万1,479円と、男女で6万円近い差が生じています。キャリアの中断があることが多い女性の平均年金額は、どうしても男性よりも劣ってしまうのが現状です。

一方、健一さんは年金の繰下げにより25%ほど増額。月23万円ほどを手にしています。その差は歴然。それでも良子さんは、「夫婦で暮らしていくのだから」と、その差を深く考えることはなかったといいます。

俺の年金があるだろ…夫の言葉が終わりを告げた

健一さんは68歳で完全リタイア。本格的な年金生活が始まりました。そんなある日、今後の生活について話をしているときのこと。昨今、世間を賑わす物価高について、良子さんが漠然とした不安を吐露しました。すると健一さん、テレビを観ながら、少々あざ笑うように言ったのです。

「お前は何もしてこなかったから、年金も月9万円しかないからな。俺はしっかり働いてきたから、年金が月23万円もある。多少、物価が高くなったところで大丈夫だ」

その瞬間、良子さんのなかで何かがプツリと切れました。

「お前は何もしてこなかった」

「俺はしっかり働いてきた」

何をいうのか。今、月23万円の年金を受け取れているのは、家庭を顧みず、仕事に没頭できたからではないか。それを可能にしたのは、私（良子さん）がしっかりと家を守ってきたからではないか。そうでありながら、夫は妻を「お前は何もしてこなかった」と蔑んでいる――。

その言葉は、良子さんの人生が、夫という存在に完全に依存して成り立っているという現実を、冷徹に突きつけてきました。夫の庇護のもとで生きるのではなく、自分の足で立ち、自分の人生を生きたい。その思いが、まるで堰を切ったように溢れ出してきたのです。

「私の人生って何だったんだろうと思って……新しい人生を始めたいと思ったんです」

この想いを後押ししてくれたのが「年金分割」でした。良子さんのように、婚姻期間中に専業主婦（第3号被保険者）であった期間がある場合、離婚時に相手の厚生年金記録を分割してもらうことができます。これは、婚姻期間中の厚生年金保険料は、夫婦が共同で納めたものと見なすという考え方に基づいています。

年金分割には、夫婦の合意によって按分割合を決める「合意分割」と、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について、相手の厚生年金記録の2分の1を自動的に受け取れる「3号分割」の2種類があります。

分割の対象となるのは、あくまで婚姻期間中の厚生年金部分（基礎年金は対象外）ですが、良子さんのケースでは、この制度を利用することで、自身の年金額を大きく増やせる可能性がありました。

そしてある夜、良子さんは静かに「別れたい」と切り出します。

「俺が何かしたか？ 何不自由させたことはないはずだ。今だって俺の年金23万円があるだろ！ これで十分暮らしていけるはずだ」と狼狽する健一さんに、「何もしてこなかったと言われるような人生、終わらせたいんです」と良子。あとは健一さんが署名して捺印すれば提出できる離婚届を、静かにダイニングテーブルに置きました。

現在、長女宅に身を寄せ、離婚話を進めているという良子さん。子どもたちは良子さんを加勢。健一さんは何とか離婚を食い止めようとしていますが、かなり劣勢に立たされているといいます。

