高い地位と収入、そして輝かしいキャリア。順風満帆な人生を歩んできたとしても、定年という大きな節目が、その後の人生を大きく変えてしまうことがあります。長年培ってきたプライドが、時として思わぬ落とし穴へとつながることも。

一人にはちょうどいい…侘しい食卓に響く乾いた笑い声

夕食は、決まって近所のコンビニで買ったカップ麺。テレビから流れる賑やかなバラティ番組の音だけが響く1DKの部屋で、鈴木健一さん（63歳・仮名）はプラスチックの箸を無心に動かしていました。

「いやあ、手軽でいいですよ。最近のカップ麺は本当によくできている。味も色々あるから飽きないしね。一人ならこれで十分だよ」

現役時代の鈴木さんは、絵に描いたようなエリートでした。有名大学を卒業後、誰もが知る大企業に入社。持ち前の語学力と交渉力を武器に、数々の大型案件を成功に導き、40代で海外支社の責任者に抜擢されました。部下を従え、世界を相手にダイナミックな仕事をする毎日は、刺激と興奮に満ちていました。

ピーク時の年収は1,200万円を超え、平日の夜は銀座や赤坂で、休日は得意のゴルフで接待。海外駐在が長かったこともあり、自宅にあるワインセラーには世界各国のワインが常備され、部下や取引先を招くことも。そこに彩りを添えたのが妻の手料理だったといいます。

「妻は料理が得意で、『いっそのこと、店でも出そうか』と本気で考えたくらい」

60歳で定年を迎えましたが、「まだまだ第一線でやれる自信があった。会社も自分を必要としていると信じて疑いませんでした」と鈴木さん。しかし華やかな日常から一転、今はひとり寂しくカップ麺をすすっている――いったい何があったのでしょうか。

「再雇用で定年後も働くことはできる、ただ役割としては後輩たちのサポートにまわってくれと。いつまでも現役というわけにはいかない。後進に道を譲らないといけない――当たり前ですね」

定年を境に給与は年収500万円ほどに減少しました。厚生労働省『令和6年 賃金構造基本統計調査』によると、大卒サラリーマン（正社員）の平均給与は月収で41.8万円、年収で683万円。20代前半で月収25.2万円、年収367万円だった給与は年齢が上がるとともに上昇。そのピークは60歳定年前の50代後半で、月収55.0万円、年収で903万円。60代前半では月収で41.3万円、年収で638万円と、60歳を境に25〜30％程度減少します。

ただしこれは60歳以降も正社員だった場合。再雇用で契約社員や嘱託社員になった場合はさらに減少するでしょうし、定年と同時に役職も外れたら、減少幅は非常に大きくなります。

失ったのは、年収1,200万円の肩書だけではなかった

「給与は別によかった。それまで十分稼ぐことができたから。ただ後輩のサポート役にまわったのはいいけれど……後輩もやりにくいですよね、かつての上司が後ろに控えているなんて。私が同じような立場なら、嫌ですもん」

直接言われたことはないものの、どこかぎこちない雰囲気。「明らかに自分は老害だ」と感じたといいます。それでも働き続けることはできたでしょう。しかし、長年培ってきたプライドがそれを許さず、「自分の力なら、もっと良い条件の場所が見つかるはずだ」と、再雇用から1年ほどで退職することを決めました。

しかし、再就職市場の壁は厚く、鈴木さんの輝かしい経歴に興味を示す企業はあっても、納得できるポジションへの採用は決まらず……あっという間に1年のときが過ぎてしまったといいます。

再就職の険しい道のりは、家庭にも暗い影を落とします。これまで仕事一筋で家庭を顧みなかった夫が毎日家にいる――妻にとって、大きなストレスだったでしょう。さらに鈴木さんは、新しい就職先が決まらないイライラを家族にぶつけることもありました。

「妻は耐えきれず出て行ってしまいました。今、離婚協議中です」

妻が去り、独立していた子どもたちも寄り付かなくなった家は、あまりに広く、静か。孤独な生活は、気力も、そして健康的な生活への意欲も奪っていきました。かつてはグルメ通で知られた鈴木さんですが、今ではただ空腹を満たすためだけに、以前は決して口にしなかったカップ麺をすすることも珍しくありません。

「一人だと、ちゃんとしたものを作るのも面倒でね。お金がないわけではないのですが――カップ麺で十分。本当に、これで十分……」

定年を境に、給与は大幅減。ポジションもなくなり、会社ではどこか居場所がないように感じられました。そして今、家族までも失おうとしています。

どこで間違えてしまったのか――鈴木さんの深すぎるため息が、静かな夜をさらに重くしていきます。

