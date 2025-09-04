「週刊ヤングジャンプ」40号より巻末グラビアは仙北谷ハンナ（制コレ24準グランプリ）」

　制コレ24準グランプリの仙北谷（せんぼくや）ハンナが、4日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）40号の巻末グラビアに登場した。

　制コレ24ソログラビアの最後を飾るのは、準グランプリのワールドクラスボディを持つ仙北谷ハンナ。圧倒的なトキメキボディを堪能できる最新グラビアは、あらゆる方向から仙北谷の魅力をお届け。海外トップモデルを思わせるクールビューティー、ヒョウ柄ビキニでギャルに変身したかと思えば、やっぱり清楚でかわいい白水着に…。どんな水着だってバッチリ着こなしちゃうハンナちゃんは、間違いなくグラビア界のニュースターだ！

　表紙を飾るのは、人気コスプレイヤーのえなこ。衝撃的な表紙、事前重版など、話題を振りまく、えなこの最新写真集『エピローグ』から秘蔵カットを大公開する。さらに写真集には載せられなかった衣装も初公開。覚悟をもって挑んだ大胆カット、なかなか見れない食事中や大自然の中のえなこと激レアカット盛り沢山。写真集と「週刊ヤングジャンプ」両方併せて永久保存版だ。

　センターググラビアには、アイドルグループ『#Mooove』から赤間四季が再登場。夏らしいプールでの撮影に加え、これまでとはひと味違う大人びた表情も披露している。グループでは“伸びしろ担当”の彼女。進化を続ける姿から目が離せない。