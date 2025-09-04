◆紫苑Ｓ追い切り（３日、栗東トレセン）

４重賞の追い切りが３日、各地で行われた。秋華賞トライアルの第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（７日、中山＝３着まで優先出走権）は、リンクスティップが栗東・坂路で骨折明けを感じさせない走りを披露した。

力みのない走りが、状態の良さを物語った。開門直後の栗東・坂路に姿を見せたリンクスティップは単走で終始、リラックスした動き。ラチ沿いをスムーズに脚を伸ばし、ラスト１ハロンは１２秒２。全体は５５秒１とソフトな調整で、騎乗した新田助手は「予定通り。オークスのときと比べて、パワフルさが増した感じがします。骨折は軽度だったので問題ありません」と説明。オークス（５着）の後に左前脚の第１指骨剥離骨折が判明したが完治。万全の状態で秋初戦に挑めると強調した。

今週を軽めで済ませたのは、１週前追い切りで十分に負荷をかけたから。８月２７日にＣＷコースで６ハロン８１秒０―１１秒０。リッケンバッカー（７歳３勝クラス）を６馬身追走し、直線で鋭く伸びて２馬身の先着。初コンタクトだった北村友は「走る馬だなという感触で本当によく動きますね。いい馬に乗せていただき、しっかり結果を出せるように頑張りたいです」。先週の中京２歳Ｓをキャンディードで制したダービージョッキーが、確かな手応えを感じている。

オークスで４７２キロだった馬体は１０キロ以上も増量。背丈も伸びてスケールアップした。新田助手は「成長分です。たくましさが出て、見た感じも乗った感じも違います。暑いなかでも、バテている感じはありません。戦ってきた相手を考えると、負けられないところです」と気合が入る。

桜花賞は最後方から伸びて３着。オークスでも最後まで力強く脚を使い、クラシック２戦で健闘した。重賞初タイトルを勝ち取り、堂々と秋の大舞台へ進むための準備はできた。（内尾 篤嗣）