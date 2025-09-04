敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースは3日（日本時間4日）、敵地でパイレーツと対戦する。前日には際どい判定により、大ブーイングが球場を包む場面も。米記者は「今まで見たことない」と敵将が取った行動に驚いていた。

問題のシーンは、ドジャースが5-7で追いかける7回2死二塁、スミスの打席。カウント1-2と追い込まれてからマットソンの直球に手を出すも、途中でバットを止めた。しかしボールはバットをかすめて捕手のミットに収まった。ファウルチップで三振になる場面だが、球審はボールと判定した。

これにパイレーツのデービス捕手は困惑。抗議すると、ケリー監督も激怒してベンチから飛び出した。ここでなんと、捕手に実際のボールを要求し、指差しながらバットに触れた後があると猛抗議。しかし、判定は覆らなかった。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は、自身のXでこの場面に注目。「こんなものは今まで見たことがない。パイレーツのドン・ケリー暫定監督が、ニック・レンツ球審にヘンリー・デービス捕手の主張を証明するためにボールを要求した」とし、珍行動を伝えていた。

直後にスミスが適時打を放ち1点差となると、ケリー監督は不満を隠せず、ベンチからも何か言葉を放っていた。それでもパイレーツは、この回の裏に1点を追加。両軍合わせて20安打の乱打戦を9-7で制した。



（THE ANSWER編集部）