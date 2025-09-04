ヤンキース、長打力頼みの戦い方を米メディアが懸念 本塁打偏重に潜むリスクを危惧「優勝チームに必要なバランスを欠いている」
ヤンキースはジャッジを筆頭に大砲は揃っているものの…(C)Getty Images
ア・リーグ東地区2位のヤンキースは現地時間9月2日、敵地でのアストロズ戦に7-1と快勝。本塁打3発で全得点を叩き出す、派手な勝ち方でカード初戦を制した。
この日の試合展開が示すように、今季もヤンキースはホームランが大きな得点源となっており、2日時点でメジャートップの236本塁打を記録。2位のドジャースとは30本以上の差をつけている。
【動画】一振りで直球粉砕！ ジャッジが宿敵相手に放った場外弾をチェック
チームの主軸を担うアーロン・ジャッジやジャンカルロ・スタントン、コディ・ベリンジャーの他、スタメンでは下位打線まで20本塁打前後をマークする打者が顔を揃える。8月の終わりには連日、強力打線が猛威を奮い7連勝を達成。直前の対レッドソックス3連敗の悪夢を払拭するほどの勝ちっぷりを収めた。
打撃陣が好調を維持し、地区首位ブルージェイズとの差も縮め残り1か月での逆転Vも見えてきたヤンキース。だが、現在の戦い方の裏には大きな“欠陥”も抱えていると、米メディア『CLUTCH POINTS』が指摘している。
同メディアによるトピックでは、「ヤンキースにはすでに20本塁打以上を放った選手が5人おり、さらに3人がシーズン終了までにその数に到達する見込みである。そのパワーによって、アーロン・ブーンのチームは誰にも止められないかのように見える夜がある」などと論じる一方で、「しかし、このチームの攻撃力は『優勝チームに必要なバランス』を欠いている」と説明。現在の“長打頼み”となっている攻撃パターンを危惧しており、「本塁打を打たなければ得点できないチームは、打線全体が冷え込むリスクと隣り合わせだ」と主張する。
また、昨シーズンのドジャースとのワールドシリーズを回想し、「ドジャースはヤンキース戦でも重要な場面で本塁打を放ったが、それ以上に『小技』を絡めた攻撃で得点を重ねた。一方、ヤンキースは長打頼みだった」などと振り返る。
その上で、「スタントンやジャッジのような選手は打撃アプローチを変えるべきではないが、ジャズ・チザムやアンソニー・ボルピのような打者は、一発を狙うよりも出塁を重視した方がチームにとっては有益かもしれない」と打線の役割についての持論を展開。
同メディアは、ここからの戦いを勝ち抜くために方向転換が必要であると訴え、「昨シーズンは“本塁打数でリーグトップ”という事実が逆に敗因となった。2024年のチームと同じ轍を踏まないためには、ブーンがヤンキースの攻撃哲学を変える必要がある。それさえ実現できれば、ニューヨークはワールドシリーズ制覇に最も近いチームの一つとなるだろう」などと綴っている。
まさに今回のトピックは、「ブロンクス・ボンバーズ」と呼ばれる名門球団にとって、切実な内容の主張と言える。果たしてヤンキースは今後、勝負所において、より手堅い戦い方に舵を切ることになるのだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]