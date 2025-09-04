「姫過ぎ」「お人形さん」早田ひなのゴージャス白ワンピースドレス姿に脚光！輝くジュエリーも話題「特別な時間を過ごしました」

関西万博の「ショーメ」のエキシビションへの参加を報告した早田ひな(C)Getty Images

卓球女子日本代表の早田ひなが9月4日までに自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博のフランス館で開催中の高級ブランド「ショーメ」のエキシビションに参加したことを報告した。

【写真】煌びやかなジュエリーを身につけ微笑む早田ひなをチェック

早田が投稿した3枚の写真は、いずれも肩からデコルテにかけての美しいラインが際立つ白のワンピースドレス姿。細いストライプが入った清涼感あふれるドレスで、「ショーメ」の煌びやかなジュエリーを身につけ、柔らかな笑みを浮かべているのが印象的だ。

エキシビションについて、早田は「蜂やその巣からインスピレーションを受けたデザインのジュエリーに囲まれて、特別な時間を過ごしました」と振り返っている。さらには「自分の内側から力が湧き上がり、挑戦に向かうエネルギーまで輝かせてくれるような存在」と表現し、ブランドの世界観に深く共感している様子だ。