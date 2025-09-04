「姫過ぎ」「お人形さん」早田ひなのゴージャス白ワンピースドレス姿に脚光！輝くジュエリーも話題「特別な時間を過ごしました」
関西万博の「ショーメ」のエキシビションへの参加を報告した早田ひな(C)Getty Images
卓球女子日本代表の早田ひなが9月4日までに自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博のフランス館で開催中の高級ブランド「ショーメ」のエキシビションに参加したことを報告した。
【写真】煌びやかなジュエリーを身につけ微笑む早田ひなをチェック
早田が投稿した3枚の写真は、いずれも肩からデコルテにかけての美しいラインが際立つ白のワンピースドレス姿。細いストライプが入った清涼感あふれるドレスで、「ショーメ」の煌びやかなジュエリーを身につけ、柔らかな笑みを浮かべているのが印象的だ。
エキシビションについて、早田は「蜂やその巣からインスピレーションを受けたデザインのジュエリーに囲まれて、特別な時間を過ごしました」と振り返っている。さらには「自分の内側から力が湧き上がり、挑戦に向かうエネルギーまで輝かせてくれるような存在」と表現し、ブランドの世界観に深く共感している様子だ。
この投稿に対して、フォロワーからは「まさにお人形さん」「姫過ぎ」「可愛すぎて言葉に表せない」「透明感が凄すぎて背景が透けて見えるくらい」「どこの女優さんか思たやん」と称賛の声が殺到。アスリートとしての強さとは異なる、華やかで女性らしい一面が注目を集めている。
「ショーメ」のエキシビションは10月13日まで開催。早田は「ぜひその煌めきを感じてみてください」と呼びかけ、投稿を締めくくった。
