「ドジャースにより良い選択肢があるときもラインアップに名を連ねている」ド軍25億円男に向けられる厳しい視線….189の限界「ド軍ファンはロースターから追い出されるのを望んでいる」

コンフォートは打率1割台と不振にあえいでいる(C)Getty Images

ドジャースは現地9月2日に敵地で行われたパイレーツ戦に7-9と競り負けた。

大谷翔平が46号を含む3安打2打点と奮闘、一時は同点に追いつくもチームの泣き所となっている救援陣が失点し痛いゲームを落とした。

【動画】驚愕の打球速度で右翼席へ！大谷翔平が衝撃の46号アーチ

またヒリヒリする9月を迎えている中で、ラインアップで厳しい目を向けられている選手もいる。

「6番・左翼」で先発したマイケル・コンフォートは2回無死一、二塁の第1打席は四球を選ぶも、1点差に迫った3回二死一、三塁の好機にパイレーツ先発のバッバ・チャンドラーの142キロスライダーに空振り三振に倒れた。

6回の第3打席も中飛、8回先頭の第4打席はフルカウントから再び空振り三振に倒れるなど、この日も快音は聞かれなかった。

これで直近3試合はノーヒットと苦しい内容が続いている。

昨オフに単年1700万ドル（約25億円）で契約を結び、正左翼手として活躍が期待された32歳外野手も開幕直後から打撃が振るわず。今季はここまで120試合に出場、10本塁打をマークするも打率が.189、得点圏打率も.161と低迷(現地2日現在）。厳しい視線を向けられることが増えている。