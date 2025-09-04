▼アブキールベイ（三津谷助手）あまり刺激を入れ過ぎず、ストレスを与えないように。いい仕上がりで臨める。直線に坂がある阪神も大丈夫だと思う。

▼ウイングレイテスト（畠山師）今週はサラッとだったがいい感じ。いい意味で平行線です。

▼カルチャーデイ（四位師）ジョッキー（坂井）にコンタクトを取ってもらったが、この馬は誰が乗っても好感触を得るほどの乗り味。体が減らなくなり、安定して走れるようになった。

▼カンチェンジュンガ（庄野師）しまいの反応を確かめる程度。いつも時計は出るが、今回もしっかり動けていた。しまいは脚を使うし展開の助けがあれば。

▼グランテスト（今野師）この馬なりにいい動き。馬体にボリュームがあり、心身ともに充実している。阪神の良馬場は合う。

▼ジャスティンスカイ（友道師）しまいを伸ばして動き、反応は良かった。具合はいい。左回りより右回りの方がスムーズに運べるので改めて期待したい。

▼ショウナンザナドゥ（松下師）先週に負荷をかけたので今朝は馬なり程度。（放牧を経て）肉体的、精神的に成長。背が伸びて大人っぽくなった。

▼テイエムスパーダ（小椋師）余力たっぷりで動きは良かった。前走と同じくらいの出来。気性の良さとスピードが長所。

▼ティニア（池江師）サッとやっただけですが、動きが悪い感じはない。北海道からの輸送のダメージもなさそう。時計がかかる馬場の方がいい。

▼モズメイメイ（前川師）夏に2回使っているが傷んではいない。追い切りはあまりやり過ぎないように。いい内容だった。

▼レッドアヴァンティ（尾関師）体調は問題ない。前走は参考外。先々につながる競馬を。