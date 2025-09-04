▼エストゥペンダ（田辺）イレ込んでいるわけではなかったし、レースでは遊びをつくれれば脚はたまると思う。調子は良さそう。

▼キューティリップ（戸田師）暑さにも対応できている。脚をためられればしっかりと使ってくれる。

▼ケリフレッドアスク（田代助手）センスのある馬でオークスでも見せ場があった。使った上積みがあるし、テンションも上がらずに来ている。

▼サヴォンリンナ（吉田隼）力むことなく乗りやすかった。開幕週の馬場にも対応できると思うので秋華賞に向けていいレースを。

▼サタデーサンライズ（金折助手）夏場でも体調はいい。春より力強さが増しているように感じる。

▼ジョスラン（鹿戸師）併せ馬の感じは悪くない。プラス16キロぐらい。体がずっと減ってきたからいい傾向だと思う。折り合いも問題ないし、2000メートルでも。

▼セイキュート（四位師）これまで乗り込んでいるし、輸送もあるので単走でサラッと。動きは良かった。体が一回り大きくなって大人になっている。

▼テリオスララ（田島師）順調に動けていて問題はない。開幕週の中山で前々でリズム良く走らせたい。

▼ドマーネ（辻野師）輸送があるので無理せず。暑い中でもよく動けている。ワンペースな馬なのでダートが合うかと思っていたが、芝で良さが出た。

▼マイスターヴェルク（勢司師）いい状態です。中山はいいし、能力もある。

▼ラブリージャブリー（蛯名正師）サラッとでいい感じ。折り合いは大丈夫だったし、以前に比べてしっかりとしてきた。

▼ロートホルン（加藤征師）調子はいいし、言うことない。気持ちの面もいい。