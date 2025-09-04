「ボクシング・ＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

ＷＢＯ世界バンタム級王者の武居由樹（２９）＝大橋＝が３日、同級１位クリスチャン・メディナ（２５）＝メキシコ＝との３度目の防衛戦に向けて、横浜市の所属ジムで公開練習を行った。ＷＢＡ＆ＷＢＣ同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝との将来的な夢の対決も見据える中、「それはいったん置いておく。勝たないと何も始まらない」と目の前の難敵に集中する構えを示し、「殴り合う覚悟。序盤から倒しにいく」と宣言した。

こんがりと焼けた肌から充実具合がのぞいた。武居は「ここまで完璧な仕上がりで、過去イチ」と、前日の井上尚弥（大橋）のコメントを引用しながら絶好調をアピール。負傷していた右肩も回復し「１５０％」と、今度は尚弥に挑戦するムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）の発言を拝借しつつ、「技術も上がり、メンタルもいい状態」とうなずいた。

５月には世界戦で自身初のメインを務め、挑戦者ユッタポン・トンデイ（タイ）を衝撃の１回２分７秒ＴＫＯで退けた。今回は好戦的なメキシカン相手とあって「ガンガン前に出て詰めてくる。キツい試合になるが、バチッと倒すつもりで臨む。覚悟を決めてぶん殴り合いたい」と、被弾覚悟の鉄拳制裁を予告した。

また、メディナは天心のスパーリング相手として何度も手を合わせている因縁もある。武居は、その映像を見たことは認めつつ「スパーリングと試合は違う。普通に倒して勝つだけ」とキッパリ。近い将来のドリームマッチを見据え、「落とせない試合。ここをクリアして、自分の未来につなげたい」と力を込めた。