◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）

絶対ゼロに抑える―。７回２死一塁、田中瑛が思いを込めたフルカウントからの６球目に打者のバットが空を切った。７回から登板し、１回無失点で３０ホールド（Ｈ）に到達。４０Ｈ目を挙げた大勢、すでに３０Ｈの中川と、球団史上初めて３選手が同一シーズンで３０Ｈに到達する快挙を達成した。

昨年まで日本ハムに所属し、通算０Ｈ。現役ドラフトで加入し、阿部監督がほれ込んだシュートの割合を増やして大変身を遂げた。「シュートで右打者を詰まらせるというのは何にも代え難い気持ちよさがある。ぜひ、これからも見てもらいたい」。最大の武器を身につけ、一気に飛躍した。

大勢は今季、主戦場を９回から８回に移し、シーズン前に指揮官から「最優秀中継ぎ投手賞」獲得指令を受けた。役割は変わっても「勝ちに貢献するようにやっていて、そこを任せられている責任感がモチベーションにつながっている」。５４登板でリーグ最多４０Ｈを積み重ねている。

５２登板の中川は「それだけいい場面で投げてるという証拠になる」。３０Ｈトリオ誕生はブルペン陣の奮闘の象徴だ。（臼井 恭香）