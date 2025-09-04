フリーアナウンサーの皆藤愛子が３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。物事を気にし過ぎる性格であることを明かした。

この日は「ちょっとしたことを気に病んじゃう 気にしいな女が大集合」。

街頭アンケートでの「シーンとなる空気の時に自分の鼻息とかが気になって、呼吸の回数が減っている」という声を受け、「私も呼吸系で言うと、イヤホンのノイズキャンセリングで聞いている時に自分の鼻息が荒かったらどうしようって思って気になります」と明かした皆藤。

ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「そんなダース・ベイダーみたいな呼吸してるの？」とツッコまれると「でも、分からないじゃないですか」と苦笑。「イヤホンしてない時は自分の呼吸、気にならないわけでしょ？」と聞かれると「気にならないです」と即答した。

さらにホテルに宿泊した際、「清掃の方にご迷惑をかけたくない、あと、困らせたくないなってのがあるので、チェックアウトの前の３、４０分前から掃除とか片付けを始めてしまって」と明かすと「一緒に行った子がまったく気にしないタイプの子だと『何、やってんの？ そんなことしなくていいじゃん』って言われて、ちょっと微妙な空気に…」と続けた。

ここで上田に「普通は使ったタオルとかを洗い物入れに入れたり、そのくらいじゃない？ 布団をちょっと元に戻すとか」と言われると「水滴とかも気持ち悪いかなと思って、ちょっと掃除したり、原状回復を目指してます。来た時と同じに。なるべくですけど」と笑顔で話していた。