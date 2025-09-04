◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）

京セラＤの歓声を森田が一身に浴びた。３点リードの６回１死。カウント２―２から投じたこん身の高め１４４キロ直球に村上のバットが押し負けた。ファウルチップで空振り三振。力を振り絞り、この回を無失点で切り抜けマウンドを降りた。

「（村上に）自分の自信のあるツーシームを前回打たれていたので、そこは変えないとしっかりと相手も対策してくると思った。キャッチャーと話しながらいい配球ができたのかなと思います」

初回にはフォークで空振り三振を奪うなど６回、自己最多の１０４球、４安打２失点（自責０）で３勝目。前回８月２０日（神宮）には村上にソロを浴び、４回１／３を６失点でＫＯされた。狙っていたリベンジも果たした。

立ち上がりから制球に苦しんだ。４点リードの３回には味方の失策、そして自身も２四球を与えるなどばたつき、２死一、二塁とされると、内山に右翼線へ２点適時二塁打を浴びた。最速１５０キロを計測した直球にフォーク、ツーシームなどで「２球で１―１のカウントをつくりたいとずっとやってきたんですけど、なかなかできなくて」とボール先行になる場面が目立ったが、尻上がりに調子を上げ４回以降は無失点。「１００球の壁じゃないですけど１００球は超えさせたいなと思っていたので」と明かした阿部監督の課題をクリアし、初の１００球超えで試合をつくった。

同学年の岡本が認める天然キャラで誰からも慕われる２８歳。１年目の春季キャンプ序盤に左肘を痛め、宮崎の都城で故障班として大勢と時間を過ごしたことがあった。左腕は気分を変えるために「新しいことをしてみよう！」と皮膚の浅い部分に色素を注入してきれいに見せるなどする眉毛アートにチャレンジ。「大勢も乗り気で行こう！ってなったけど、店探しも予約も僕がした。一応、先輩なのに…」と振り回されはしたが最後は「最高です！」。その後輩と同じ試合に登板し、チームに勝利をもたらした。

満足はしていない。「１００球投げさせてもらったけど、６回しか投げられなかったので次は７回８回と球数少なくバッターと勝負していきたい」。２年目左腕は、さらなる高みを目指す。（水上 智恵）