右足マヒに術後の痛み、つらい症状にモヤモヤ「寝られへん！」夫に当たり散らす妻｜出産レポ#15【ママリ】
kantabouさんは、帝王切開を終え、右足のマヒと体の痛みに苦しみながら、眠れぬ夜を過ごします…。翌朝、歩行訓練を始めるよう告げられます。ですが、足はまだ動かないままでした。
©kantabou20
©kantabou20
帝王切開の翌日…検温に来た看護師さんから、「歩行訓練」が始まると告げられました。
©kantabou20
©kantabou20
右足が動かないことを伝えると、「麻酔が効きすぎた」のだと言われます。歩行訓練はひとまず見送られることになりました。
©kantabou20
©kantabou20
足が動かないのは、「麻酔が効きすぎたため」だと説明されたものの、腹部の痛みは強く残ったままです…。kantabouさんの不安は消えませんでした。
©kantabou20
©kantabou20
動かない右足、痛みが増していく腹部…。kantabouさんの不安は募っていくばかりです。行き場のない不安やつらい気持ちを、身内にぶちまけるkantabouさん。不安や痛みへの悩みが早く、解消されるとよいですね。
あなただけの出産の物語
©kantabou20
©kantabou20
初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。
予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。
どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。
赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。
記事作成: lilyco_cw
（配信元: ママリ）