右足マヒに術後の痛み、つらい症状にモヤモヤ「寝られへん！」夫に当たり散らす妻｜出産レポ#15【ママリ】

初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第15話をごらんください。

kantabouさんは、帝王切開を終え、右足のマヒと体の痛みに苦しみながら、眠れぬ夜を過ごします…。翌朝、歩行訓練を始めるよう告げられます。ですが、足はまだ動かないままでした。

©kantabou20

©kantabou20

帝王切開の翌日…検温に来た看護師さんから、「歩行訓練」が始まると告げられました。

©kantabou20

©kantabou20

右足が動かないことを伝えると、「麻酔が効きすぎた」のだと言われます。歩行訓練はひとまず見送られることになりました。

©kantabou20

©kantabou20

足が動かないのは、「麻酔が効きすぎたため」だと説明されたものの、腹部の痛みは強く残ったままです…。kantabouさんの不安は消えませんでした。

©kantabou20

©kantabou20

動かない右足、痛みが増していく腹部…。kantabouさんの不安は募っていくばかりです。行き場のない不安やつらい気持ちを、身内にぶちまけるkantabouさん。不安や痛みへの悩みが早く、解消されるとよいですね。

あなただけの出産の物語

©kantabou20

©kantabou20

初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。



予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。



どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。



赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。

記事作成: lilyco_cw

（配信元: ママリ）