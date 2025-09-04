「ロッテ２−１日本ハム」（３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

幕張の風は甘くなかった。日本ハムは本拠地に吹く海風を味方につけた相手に打線が沈黙し、痛い黒星。ロッテ・種市に完投を許した新庄監督は「この風の種市くんはなかなか難しいっすね」と、サバサバと振り返った。

わずか４安打で１得点。１１三振を奪われた。エスコンでは相性の良かったという顔ぶれも不発。「ここだとちょっと厳しいかな。フォークの落ちが全然違う。種市くんが良かった」と、かぶとを脱ぐしかなかった。

一方で、プロ２度目の先発となったドラフト１位・柴田は初体験の風に面食らった。初回先頭の初球で「思った以上にガッと（体が）押された」と、１４３キロ直球を高部に二塁打。続く西川に右前適時打を浴び、６球で先制された。二回以降はリリースの位置を低くするなどして修正。３回５安打１失点でバトンを託したが、四回に２番手の金村が藤岡に浴びたソロが決勝点となった。

粘りを見せた柴田に、新庄監督は「よく抑えた。初めてでこの風は難しい」と評価。「エスコンの方が威圧感がありますね。ちょっと話し合って」と、次回は本拠地での先発を探る構えだ。柴田も「粘れたところはよかった。いい経験だった。次はしっかり」と前を向いた。首位・ソフトバンクが勝ち、ゲーム差は２に拡大。４日にも相手にマジックが点灯する状況となった。重い１敗ではあるが、戦いはここからが本番だ。