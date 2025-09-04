▼アサヒ（金成師）いつも通り動きは良かった。状態はいいのでスタートを気をつけてロスなく運びたい。

▼アスコルティアーモ（林師）中間は順調に調整。重賞を勝つ力はあると思っています。

▼カラマティアノス（石川）併せ馬でジワッと行くつもりだったけど、想像以上の反応で流した。小回りで、ためが利けばいい反応をしてくれるはず。

▼キタウイング（丸田）いい感じです。疲れもなく順調に来ています。

▼コントラポスト（菊沢師）予定より速くなったけど、無理をしていない。それだけ状態がいいということでしょう。リフレッシュして約2カ月はちょうどいい間隔だと思う。中山マイルは一番とも言える条件です。

▼シヴァース（友道師）最後まで真っすぐ走っていたし良かった。先行力があるので中山のようなトリッキーなコースの方がいい。

▼ジューンオレンジ（長谷川師）しまいの動きは良く、状態は維持できている。スタートしてから、ある程度ポジションを取って脚を使う競馬ができれば。

▼ダイシンヤマト（戸田師）しっかりやれて反応も良かった。中山は合っている。

▼タガノエルピーダ（斉藤崇師）馬なりでサッと。先週しっかりやっているので反応、手応えが良く、体の張りもいい。（開幕週で）時計の対応だけですね。それ以外は大丈夫。

▼タシット（篠島助手）しっかり動けていた。コンディションはいい。得意のマイルでどこまでやれるか。

▼ドロップオブライト（福永師）予定通りに追い切って変わりなく好調。千六は以前こなしてくれているし、現状どういう走りができるか楽しみです。

▼ニシノスーベニア（上原博師）前走は芝に戻して内容が良かった。状態は前走と同じか、それよりいい感じで来られている。

▼ホウオウラスカーズ（高木師）重量はいい。開幕週の馬場も合いそう。

▼ムーンプローブ（宮地師）動き自体はいい。2走前の千二は忙しかったので前走は千四へ。マイルくらいなら対応してくれると思う。開幕週の馬場も問題ない。