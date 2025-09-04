▼オブラプリーマ（石橋）しっかり走れていました。落ち着きもそうだし、口向きもだいぶ良くなっています。初戦も福島のタフな芝を走ってくれたし、悪い馬場でもこなせるとは思う。

▼サンセットゴールド（鮫島駿）動きに切れがない感じ。馬場が緩く、2歳にいい走りを求めるのは厳しい。火曜のダートはいい雰囲気で走っていました。

▼ジャスティンシカゴ（横山武）まだまだこれからの馬だなという感じです。悪い馬場自体は得意そうなのは感じました。2歳にとってはタフな馬場になると思うので、その点は向くかな。

▼ショウナンガルフ（池添）直線で気合を入れて並びかけたところでフィニッシュ。いい動きをしていたと思います。テンションが高くなりがちなので、落ち着いて臨めたらいい。

▼ジーネキング（斎藤）単走でサラッと。まだ体も緩く、思ったよりモタついた。競馬に行ってピリッとしたら、動きも良くなると思う。

▼スマートプリエール（坂田助手）砂が当たりながらでも、しっかりゴーサインに反応してくれた。動きも良かった。イレ込まないし、折り合いがつくのもいい。

▼ポペット（橋木）先週より一段と反応も良くなってきている。ハミをトライアビットにして受け入れがいい。この感じだったら千八でも大丈夫でしょう。

▼ロスパレドネス（木村師）直線で手前を替えなかったように、まだこちらの指示に従ってくれないところはありますね。洋芝に関しては筋肉量が多いので対応してくれると思います。