「巨人５−３ヤクルト」（３日、京セラドーム大阪）

効果的な先制パンチだった。初回、２四球で無死一、二塁。巨人の３番・泉口は右中間に２点三塁打。４番に復帰した岡本の左越え二塁打で生還するなど、一挙４点のビッグイニングの口火を切った。

「（若林）楽人さんが粘って四球でつないでくれたので積極的にいきました」。二回に中前打、八回には右前打を放ち猛打賞。これには「今日は（岡本）和真さんと（吉川）尚輝さんが猛打賞だったんで、最後回ってきたらもう一本打ちたいと思って入りました」。狙い通りの一打を喜んだ。

この日で１４試合連続安打と絶好調。そして打率はリーグ唯一の３割に到達、首位打者に躍り出た。阿部監督は「取り組む姿勢も素晴らしいし、集中力が素晴らしいと思う。あとは状況判断もしっかりできるし」と評価する。その上で「プレッシャーになんないようにやってあげてくださいよ」と親心をのぞかせた。

泉口は「後ろが和真さんなんで、自分は出塁することだけ考えてます」と強調。タイトルがかかる終盤戦。「まだ試合が残ってるんで、勝てるように頑張りたいなと思います」といつものプレーを心がける。