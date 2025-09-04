◇セ・リーグ 阪神2―5中日（2025年9月3日 バンテリンD）

また勝てなかった。阪神の先発・伊藤将は6回5失点で今季初黒星。2本塁打を含む10安打を浴びた。

1―0の5回、2死一、二塁から上林に右前に落とされる適時打で同点とされると、続いた2死一、三塁から細川に右翼席へ3ランを被弾。1ボールからの外角高めストレートを運ばれた。「そう（甘いコースではなかった）ですね。うまく打たれたと思います」と振り返り、「そう（同点どまりで踏みとどまっていれば良かった）ですね、はい」とうつむいて答えた。6回に森下のソロで反撃したが直後に石川昂のソロで再び3点差に突き放され、試合の流れも呼び込めなかった。バンテリンドームでの先発5度目で初黒星を喫するなど過去の相性の良さも通じなかった。

7月13日のヤクルト戦で4勝目をマークして以降、6度の先発登板で勝てていない。特に8月8日のヤクルト戦で完封を狙って1―0の9回にもマウンドに向かったが野選で追いつかれ、同23日のヤクルト戦では6回1失点に抑え勝利投手目前だったものの、2―1の9回に救援陣が打たれるなど勝ち運から見放されている。それでも依然、防御率1・87の好数字がむなしい。 （畑野 理之）