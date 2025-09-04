「ルヴァン杯・準々決勝、横浜ＦＣ２−０神戸」（３日、ニッパツ三ツ沢球技場）

神戸は、初優勝を狙う横浜ＦＣに０−２で先勝を許した。１２大会ぶりの優勝を目指す柏は横浜Ｍに４−１で先勝。前半にＤＦジエゴ（２９）が先制し、後半にＦＷ垣田裕暉（２８）の２得点などで突き放した。湘南は広島に３−２で競り勝った。浦和と川崎は１−１で引き分けた。ホームアンドアウェー方式の第２戦は７日に行われ、１０月の準決勝に進む４強が出そろう。

控え組中心で臨むも不発に終わった。７連戦の６試合目となるこの日、７月に特別指定選手として承認された順大のＤＦ入江羚介を公式戦初先発させるなど前節のリーグ戦から先発１０人を変更。だが、攻守で連動性を欠き相手に脅威を与えられず。２点を先取される苦しい展開となった。後半２２分に交代した入江は「もっと存在感を出したかった」と悔やんだ。

リーグ戦と天皇杯の２冠を達成した昨季、取れなかったタイトルが同杯だ。“今年こそ”の思いは強い。後半２２分に主力４人を同時投入し打開を図ったが、最後の精度を欠きネットを揺らせず。２点ビハインドで第２戦を迎えることで、３冠に黄信号がともった。それでも吉田監督は「必ずホームで逆転する」と力を込める。主将のＤＦ山川も「諦めている選手は１人もいない」と前を向いた。