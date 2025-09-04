「バレーボール女子・世界選手権、日本３−２オランダ」（３日、バンコク

準々決勝が行われ、４大会ぶりのメダルを狙う日本はオランダに３−２でフルセット勝ちし、銅メダルだった２０１０年以来のベスト４入りを決めた。６日の準決勝は４日に実施される米国−トルコの勝者と対戦する。試合序盤にミスが出て劣勢になった日本は、石川真佑（２５）＝ノバラ、和田由紀子（２３）や佐藤淑乃（２３）＝ともにＮＥＣ川崎＝の強打で第２セットと第４セットを奪い、最終第５セットも競り勝った。

最後は主将が決めた。コートに歓喜の輪が広がる。石川が自らの手で１５年ぶり４強入りをたぐり寄せ「苦しい時こそ踏ん張りどころ。今まで取り切れなかった分、取り切ろうと思い打ち込んだ」と、とびきりの笑顔だ。

世界ランキングは日本が４位でオランダが８位だが、過去の通算対戦成績は２８勝２７敗と互角とも言える相手。第１セットは、平均身長１８８・７センチの壁に阻まれ、先取を許した。第２セットからは徐々に調子を上げ、７−１０から石川の強打を皮切りに８連続得点で逆転。振り出しに戻した。

第３セットは取り返されたが、ここから日本は底力を発揮した。石川は強烈なバックアタックを解禁し圧倒。５連続得点を奪うなど、最終セットに突入した。しかし開始から３連続失点するなど、息をのむような展開が続いたが、最後は粘り切り、オランダを下した。

主将としてチームをけん引する石川。前主将の古賀紗理那さんについて「キャプテンとしてエースとして、引っ張ってくれた。学ぶものがたくさんあった」という。ただ、憧れの背中を追いながらも「自分らしくチームを引っ張れたら」。自身の色も新生ジャパンに落とし込んでいく。

メダルに王手をかけ、準決勝は米国−トルコの勝者と激突。「今日みたいな苦しい展開が続くと思うが、チーム全員で勝ちにいきたい」。一丸バレーで頂点まで駆け上る。