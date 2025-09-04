秋の新作♡GiRLS by PEACH JOHNのブラセットで叶える旬の可愛さ
人気ブランドPEACH JOHNの妹ブランド「GiRLS by PEACH JOHN」から、秋の新作ブラセットが登場しました。繊細なレースやリボンをあしらったガーリーデザインから、人気のノンワイヤーブラまで揃う注目のコレクション。プチプラながらトレンド感と機能性を兼ね備え、毎日のコーディネートを華やかにしてくれます。自分らしいスタイルに合わせて選びたい、この秋のマストバイアイテムです。
ガーリー気分を高めるノンワイヤーブラセット
「りらこれチュールレースノンワイヤーブラセットL」は、バレリーナ衣装をイメージしたガーリーなデザインが魅力。
シャーリングチュールがふんわりとカップを覆い、リボンストラップでクラシカルな印象を演出します。ノンワイヤーながら、カップ下のサポートパネルでバストを美しく整えられるのもポイント。
価格：2,178円（税込）
サイズ：BC・DEカップ／UB65・70・75（カラー：グレー／ピンク／ボルドー）
ロマンティックなレースが映えるデザイン
「なちゅこれチュールレースブラセットN」は、取り外し可能なパッド入りで自然な高さと丸みをプラス。
ギャザーチュール×レースの組み合わせがロマンティックで、安定感のある着心地を叶えてくれます。毎日の気分を上げてくれる華やかな一枚です。
価格：2,178円（税込）
サイズ：B～Eカップ・UB65/70/75（カラー：アイボリー／ピンク／ブラウン）
谷間メイクも叶う華やかブラセット
「もりこれエンブロイダリーレースブラセットO」は、リボン型ゴールドチャームと繊細な刺しゅうレースが印象的。
厚手パッドでボリュームアップし、きれいな谷間を演出してくれます。バストラインを美しく整えたい方におすすめの華やかなデザインです。
価格：3,278円（税込）
サイズ：A～Eカップ・UB65/70/75 ※AカップはUB70/75（カラー：オフホワイト／ブルー／グレー）
秋の自分らしさを彩る新作ブラセット
GiRLS by PEACH JOHNの新作ブラセットは、ガーリーさとトレンドを兼ね備えたラインナップ。
ノンワイヤーでリラックスしながらも美しいシルエットを叶えるデザインや、華やかでボリューム感を演出するアイテムまで、幅広い選択肢が揃っています。
プチプラで挑戦しやすいのも嬉しいポイント♡この秋は、自分らしいブラセットで新しいおしゃれを楽しんでみませんか？