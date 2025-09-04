「バレーボール男子・世界選手権壮行試合、日本３−２ブルガリア」（３日、有明アリーナ）

世界選手権（１２日開幕・フィリピン）に向けた壮行試合第２戦として行われ、日本が３−２（２５−１８、２３−２５、２１−２５、２５−１７、１５−１０）で接戦を制し、前日に続きブルガリアに連勝した。第４セットから大幅にメンバーを変更して逆転。勝負強さを発揮した甲斐優斗（２１）＝専大＝は笑顔で手応えを口にした。６、７日は千葉県船橋市・ららアリーナ東京ベイでイタリアと対戦する。

バックアタックでブロックを吹き飛ばした。大歓声の中、甲斐が満面の笑みを見せた。１５−１０で第５セットを奪取。第４セットにピンチサーバーからアウトサイドヒッターの役割を担い、勝利へ導いた。

堂々の１２得点。甲斐は「非常に楽しくプレーできた。スマートにプレーすることを意識できた」とはにかんだ。チーム最年少の２１歳だが「途中から出て自分の役目を果たせたのは、チームとしても自信になる」と、物おじしなかった。

第１セット先取に貢献した高橋、石川、宮浦も存在感を示した。高橋はカメラマン席に飛び込みそうなボールを右足でレシーブ。得点につなげ会場を沸かせた。「ビッグプレーが勢いをもたらす。リスクもありますが、取りに行くことを意識している」と胸を張った。

５１年ぶりの表彰台を目指す日本。石川は「雰囲気は非常にいい。雰囲気と精度を上げて世界バレーに臨みたい」と言い切った。