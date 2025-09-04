セ首位・阪神は３日の中日戦（バンテリン）に２―５で逆転負け。連勝は３でストップし、優勝マジックは６のままとなった。

中川のプロ２号ソロで幸先よく先制するも、先発・伊藤将が中盤に強竜打線につかまった。１点リードの５回には先頭・石伊に内野安打で出塁を許し、二死まで奪ったものの踏ん張り切れず。二死一、二塁から上林に右前適時打を浴びると、４番・細川には１４０キロの直球を右翼席に運ばれ、この回４点を献上した。

さらには、森下の２０号ソロで１点を返した直後の６回にも石川昂の一発を被弾。６回１０安打５失点とチームに流れを呼び込めず、７月１３日以来６試合ぶりとなる白星をつかめなかった。

試合後、藤川球児監督（４５）は「また次ですね」を繰り返し「また明日以降です」と約５０秒で会見を切り上げ、球場を後にした。

２年ぶりの爛山制覇瓩漏猟蠹となっているが、今季は中日相手に９勝１０敗と黒星が先行。前日２日の勝利で一時は五分としたが、またも負け越しとなるなど歯がゆい相手となっている。

２０２３年に次ぐ球団史上３度目のセ全球団に勝ち越す「完全優勝」を達成するには残り６戦（バンテリン１試合、甲子園５試合）で４勝を挙げることが必須。数字上でも意地を見せなければならない局面だ。

中日は３日現在、３位・ＤｅＮＡと１・５ゲーム差の５位。クライマックスシリーズで再び激突する可能性も残っているだけに、チームとしてはヤキモキする状況だ。さらには、ここまで中日相手に防御率２・６６、５７得点と投打ともに苦戦。他の５球団との対戦成績と比べてもワーストの数字を示すとともに、本拠地・甲子園の中日戦でも４勝４敗と貯金をつくれずにいる。

とはいえ、昨季は甲子園で１０勝負けなしと驚異の猯汽ラー瓩屬蠅鮓せつけた猛虎ナイン。再び流れを取り戻し、完全Ｖに向けた最後のピースを埋めたいところだ。

