伝説の総合格闘技イベント「ＨＥＲＯ’Ｓ」が復活する。立ち技格闘技イベント「Ｋ―１」は３日に都内で会見し、元格闘家の須藤元気氏（４７）が新たにプロデューサーに就任すると発表した。会見でさまざまな犖約瓩魴任欧真榮氏だが、その頭脳の中ではどんな未来が描かれているのか。会見後取材に応じ、仰天プランの一端を語った。

会見で演説さながらの立ち居振る舞いを見せた須藤氏は、他団体に比べ拘束が厳しいとされる契約の緩和や日本人トーナメントの開催、個性の強い選手を積極起用する「モンスター路線」復活などを犖約瓩坊任欧拭

さらに７日の東京・国立代々木競技場第二体育館大会で「ＨＥＲＯ’Ｓルール」として２試合組まれる総合格闘技（ＭＭＡ）戦の今後についても言及。「来年から『ＨＥＲＯ’Ｓ』単体のイベントもやっていきたい」と、２０００年代に行われていた同名の総合格闘技イベントを復活させる意向を示した。

自身もＨＥＲＯ’Ｓの中心選手だった須藤氏はその後、取材に応じ「今回（７日の大会で）秋山成勲さんも解説とかで来てくれるので。宇野（薫）さんとか所（英男）さんも元気ですし、高谷（裕之）とか、みんな仲良くしてもらっているので。そうしたＨＥＲＯ’Ｓに出ていた仲間にいろいろ相談しながらやっていきたいと思っています」と仲間の力を結集させて成功に導きたい考え。ペースも「できれば１シーズン１回ぐらいはやりたい。ちょっと忙しくはなりますけど、興行数は増やしていきたいので」と将来的に年４回程度の定期開催を目指すと語った。

ただし、常識に収まりきらないアイデアマンが描いている新ＨＥＲＯ’Ｓは、ただの狒躪膤米技イベント瓩力箸房まらないかもしれない。須藤氏は「実験的な試合もＨＥＲＯ’Ｓでやりたいなと思ってるんですよ」と不敵な笑み。その一例として「例えば犁廓論錣任笋覲米技瓩鬚笋辰討澆燭い鵑任垢茵５廓呂鯀箸鵑脳紊凌佑殴る…みたいな。もちろんそれがメイン的なものではないですけど」と腹案も明かした。まさかまさかの実現はあるのか…。

一方で、Ｋ―１ルールへのＭＭＡファイター参入も加速させたいという。自身もＭＭＡとＫ―１の二刀流で輝いた経験があるだけに「今はＭＭＡのトップ選手が立ち技でキックボクサーと戦えるレベルになっているんですよ」と力説だ。そして「面白いマッチメークだったら組んでいきたい。必要ならその都度ルールをマイナーチェンジして組んでも面白いと思います」と拳を握った。

あふれ出る珍＆新企画をどこまで実現させることができるか。須藤プロデューサーの手腕に期待大だ。