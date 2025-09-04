頸髄完全損傷でリハビリ中の高山善廣（５８）の支援大会「ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡ ＥＭＰＩＲＥ ４」（３日、東京・後楽園ホール）が行われ、鈴木みのる（５７）が高山をリング上で倒す決意を新たにした。

この日のメインイベントでみのるは丸藤正道と組み、ＫＥＮＴＡ＆柴田勝頼と激突。３０分に及ぶ激闘は時間切れドローに終わった。

試合後は高山をリングインさせ「いつもおれが見てる風景、一緒に見ようよ」と言って自ら車いすを押す役目を買って出た。みのるは昨年のＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡで、時間無制限一本勝負を高山と開始。高山が立てるようになるまで決着はお預けになっている。

「どうだ、弱っただろ」とみのるが聞くと「いや去年よりちょっとだけ強くなって、もう泣かなくなったよ」と高山は返す。「お前の涙は、立ち上がって俺に負けて悔しいってなって泣くまでとっとけ」とさらに続けると、「いや、立ち上がって、鈴木みのるをぶちのめしてうれし泣きしたいね」と笑顔で帝王らしい憎まれ口を叩いていた。

試合後、バックステージでみのるは「口が生意気になってきた。蹴っ飛ばしがいのある言葉が出てきたんで、少しずつ、少しずつ、一緒に前に進んでいきたいと思います」とつぶやいた。

また、来年度の開催に向けては「今回、これだけのお客さんが来て、たくさん募金してくれたけど、それを元に次をやるわけじゃない。これはアイツがこれから生きていくためのお金。またゼロからのスタートです。来年状況が整って大会が開ければいいかなと思います」と意欲を示した。

高山と決着をつけるためには自身がプロレスを続け牴Ν瓩任△蠡海韻佑个覆蕕覆ぁ「今は一人で世界中回っているけど、どこの国でも爛供Εング瓩辰童討鵑任れる。ここまで来たらアイツのことをちゃんとぶっ飛ばさないと。それまでは、ちゃんと続けようと思っています」と未来を見据えていた。