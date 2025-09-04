７月２４日に死去した世界的人気プロレスラーでＷＷＥ殿堂者のハルク・ホーガンさん（享年７１）の息子が、父親のスキャンダルに関する未公開ドキュメンタリーの公開差し止めを求め、フロリダ州連邦裁判所に提訴した。

米ニュースサイト「ＴＭＺスポーツ」によると、ホーガンさんの長男で遺産管理人のニック氏は、人気ラジオパーソナリティーのババ・ザ・ラブ・スポンジが９月下旬に「ビデオ・キル・ザ・ラジオスター：ハルク・ホーガン・セックステープ・スキャンダルの知られざる真実」を公開すると発表したことを受け、同ドキュメンタリーが父親の著作権と商標権を侵害していると主張。公開差し止めとその他の未特定損害賠償を求め、２日に訴訟を起こした。

ババは、ホーガンさんと自身の元妻ヘザーさんとの情事の模様が流出した２０１２年の大騒動について、真相を明かすとしている。これにニック氏はドキュメンタリーには無断でテープが使用され、ホーガンさんの商標を使って宣伝していると訴えた。加えてドキュメンタリーの公開は、１２年にホーガンさんとババがテープを巡って結んだ和解合意に違反すると述べている。合意の詳細は訴訟文書では伏せられた。

ホーガンさんは１２年にババ夫妻を相手に訴訟を起こしたが、同年に和解してババがホーガンさんに謝罪していた。また、無断でテープを公開されたとしてニュースサイト「ゴーカー・メディア」を提訴し、１６年１１月に３１００万ドルの賠償金で和解した。