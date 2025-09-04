松平健「笑って泣いて、最後は『マツケンサンバ』」新作舞台はコロッケ・久本雅美・檀れいの4座長！ モノマネ披露も示唆!?
TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局で放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜」（毎週日曜17:00〜17:55放送）。
8月31日（日）の放送回のタイトルは「許せない、ちっちゃな悪事ありますか？」。幅広い世代で愛される「マツケンサンバ供廚任發なじみの俳優・松平健さんがスペシャルゲストとして初出演。この記事では、今秋9月に東京・明治座で上演される新作舞台「大逆転！戦国武将誉賑（だいぎゃくてん！せんごくかーにばる）」などについて語ったトークパートを紹介します。
◆ラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司」とは？
ごく普通のサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜」。舞台は東京・神田神保町にある中堅企業「大日本ジェネラル」。サラリーマン・安部礼司が、流行や変化の波にもまれながら、前向きに生きる姿を描いた成長コメディです。
◆“暴れん坊部長”が悪事を暴きだし、成敗する!?
今回、松平さんが演じたのは、普段は優しくて大人しく、陽気にサンバを踊り、“仏のマツケン”と呼ばれているが、かつては社内の悪事を暴き、成敗する“暴れん坊部長”の異名もあった、大日本ジェネラルの社史編纂室・松平部長。今もこっそり小さな悪事を成敗しているという松平部長に、安部礼司が後輩のプレゼンの応援を頼み込み……というストーリー。
◆新作舞台はコロッケらと明治座４人座長
番組のエンディングトークでは、松平健さんが今秋9月に東京・明治座で上演される新作舞台「大逆転！戦国武将誉賑（だいぎゃくてん！せんごくかーにばる）」（9月20日(土)〜10月19日(日)）について紹介しました。
本作は2023年に上演された「大逆転！大江戸桜誉賑（だいぎゃくてん！おおえどかーにばる）」の続編。織田信長役を松平さん、豊臣秀吉役をコロッケさんがつとめ、久本雅美さん、檀れいさんとともに4座長体制で展開されます。
松平さんは「笑って泣いて、なんでもありの戦国時代を描きます。最後は『マツケンサンバ』で締める」とコメント。
本作では、コロッケさんによるモノマネや、共演者との掛け合いにも注目が集まります。
松平さんは「いろいろなモノマネが出てきます。我々も何かやらされます（笑）」と明かすと、安部礼司「松平さんもモノマネをされるんですか!? それは楽しみ！ 観たいですね」と話していました。
＊
番組では他にも、松平さんがプライベートについて語る場面もありました。
松平健さんが出演する新作舞台「大逆転！戦国武将誉賑（だいぎゃくてん！せんごくかーにばる）」が、東京・明治座で上演されます。コロッケさん、久本雅美さん、檀れいさんとともに4座長として登場します。上演期間は9月20日（土）〜10月19日（日）まで。詳細は公式サイトをご確認ください。
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7568
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
＜番組概要＞
番組名：NISSAN あ、安部礼司 〜BEYOND THE AVERAGE〜
放送日時：毎週日曜 17:00〜17:55
番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/abe/
