「中日５−２阪神」（３日、バンテリンドーム）

試合後の阪神・畠は少しホッとした表情を見せた。昨年の現役ドラフトで巨人から加入。経験豊富な右腕が新天地で復活を誓った中、右手中指のコンディション不良で出遅れた。シーズン１２２試合目の移籍初登板。全１５球、中日の中軸を三者凡退に抑えて再出発を遂げた。

「やっぱり緊張はしました。自分にとって開幕だったので、ストライクが入るか不安でしたね」 出番は七回。３点ビハインドだった。中日打線も勢いづく中で中軸と対戦。まず田中を三ゴロに封じると、上林は直球で遊ゴロに打ち取った。最後は前打席で３ランを放った細川と対し、外角のスライダーで右飛に抑えた。最速１５０キロ。この試合、初めての三者凡退で試合を落ち着かせた。

８月３１日の巨人戦（甲子園）で初昇格した。今季のレギュラーシーズン、甲子園では最後のＴＧ戦。藤川監督は練習を眺めながら「間に合って良かった」とほほえんだ。「一番欲しかった選手」と現役ドラフトで指名。アクシデントこそあったが、巨人戦での合流プランを温めていた。粋な計らいからの再スタートで歩みは力強さを増した。

シーズンは残り２１試合で優勝マジックは「６」。経験豊富な右腕は役割を理解している。「中継ぎなので与えられたところで投げるだけです。そこに合わせてしっかり準備していきたい。もっと頑張っていきたいです」と畠。チームの貴重な１ピースとして、全力で腕を振ると心に決めている。