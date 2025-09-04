「中日５−２阪神」（３日、バンテリンドーム）

敗れはしたが、両軍で唯一の３安打とにぎわせた。阪神・佐藤輝が今季５度目の猛打賞。「いいスイングができたんで、今日は良かったです」。フェンス直撃に、右中間真っ二つ、締めは基本に忠実なセンター返し。勝負の９月に入っても、好調が止まらない。

まずは四回２死。狭い球場ならスタンドインでもおかしくなかった。大野のカットボールを捉えて、中堅フェンス直撃の二塁打。これで６試合連続安打とした。六回無死では森下の本塁打に続けと、右中間への二塁打。逆転を許した直後に、まだやれると思わせた。

八回は無死一塁からメヒアのカーブを狙い澄ましたように、中前打で好機拡大。得点にこそつながらなかったが、中日の投手陣を苦しめた。２日は先制の３５号２ラン。連夜の大暴れでバンテリンドームでの打率は・３２０まで上昇。６本塁打に続き、打率もセ・リーグのビジター球場でトップの数字だ。

９月の佐藤輝は絶好調になる。ここ２年は打率３割超え。２年前は優勝決定日に２０号を放った。今年もまだ２試合とはいえ、９打数４安打で打率・４４４。これ以上、調子が上がってしまえば、もう敵なしだ。

優勝へのマジックは「６」のままだが、もう目の前。「また明日、頑張ります」。優勝ウイークにするためにも、今年最後のバンテリンドームをアーチで締めくくる。