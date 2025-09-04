◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）

巨人・阿部慎之助監督（４６）の柔軟な打線改造が初回の電光石火の攻撃につながった。４試合ぶり４番の岡本、今季初８番の吉川がともに適時打を放ち、ヤクルト・ランバートから打者９人４安打の猛攻でいきなり４得点。「素晴らしい集中力で。いい先制ができた」と主導権を握った。初回４得点は６月１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来今季２度目で最多タイ。起用が的中した。

８月３０日の阪神戦（甲子園）で７年ぶりに岡本を３番にいれ、そこから３試合連続３番・岡本、４番・岸田で臨んできた。初回から相手に重圧をかける狙いがあったが、「３番に入ってから一回もつながらなかったので戻した。それだけです」と本来の定位置の４番に戻した。３番・泉口と４番・岡本が３安打２打点。丸、若林の１、２番コンビも初回に連続四球で好機を作るなど役割を果たした。

試合前のフリー打撃中、阿部監督は吉川に熱血指導した。スイングの軌道が大振りにならないよう、コンパクトなバットの出し方を伝授。ティー打撃では球団スタッフに動画の撮影を依頼し、その場で即、吉川に映像を見せて分かりやすく説明した。直近５試合は２、６、５番に入って計１９打数７安打、打率３割６分８厘と状態が悪いわけではなかったが、さらなる打率向上へ助言。「８番にいるのも相手からしたら嫌でしょうし、それがうまくはまってくれた」と７番・リチャードに次ぐ８番に今季初めて入れて新風を吹かせた。

４試合連続２ケタ安打と打線の状態は上向き。打順を試行錯誤しながら９月に入って２連勝と状況が好転してきた。（片岡 優帆）