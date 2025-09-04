◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）

森田は初回、村上をフォークで空振りの三振に取った。彼のフォークはスライダー気味に落ち、チェンジアップやツーシーム、スライダーと変化球は多彩で、打者が的を絞りづらいことは間違いがない。ただ、どの球種も「これを投げておけば大丈夫」というウィニングショットにはなりきれていない。

もう一段階、上の投手になるには、もっとストレートのスピードが欲しいよな。えっ、３回の内山の打席では１５０キロが出ていたって？ 表示はそうだったかもしれないが、俺にはその速さには見えなかった。

速さというのは、打者がどう感じるかなんだよ。ボールにしていいからもっと大胆に内角を突いたりして、１５０キロの球をそれ以上に見せる組み立てが必要だね。

そこで気になるのは岸田の構えなんだ。打席の外というか、完全なボールに構えることが多いんだが、あんな所に構えられたらピッチャーは投げにくいったら、ないぜ。これも今後の課題だね。

６回を２失点。まあ合格と言ってもいいが、相手が目標を失っているヤクルトだからな。ＣＳの舞台で投げるためにも、まだまだ勉強することは多いよ。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）