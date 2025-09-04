「中日５−２阪神」（３日、バンテリンドーム）

敗れはしたが、尾張の虎党を沸かせた。阪神の森下翔太外野手（２５）が１−４の六回、先頭で左翼席へ２０号ソロを放った。球団生え抜きの右打者で、入団３年目以内の２０本塁打到達は１９８１年の岡田彰布以来４４年ぶり。バンテリンドームではプロ初アーチだった。連勝は３で止まり、優勝へのマジックは「６」のまま。Ｖへの歩みは小休止となった。

節目のアーチは“鬼門”でかけた。大歓声が祝福のように降り注ぐ中、森下は表情を変えない。いつものようにホームベースで手をたたき、仲間と喜びを分かち合った。

「まず最低のノルマは一つクリアしたかなと思います」

逆転を許した直後の六回先頭だった。大野に対し３ボールとなると、「コースだけ絞って」と高めの直球を振り切った。左翼手は足を止める。白球は虎党の待つ左翼スタンドに飛び込んだ。反撃ののろしを上げる一撃は自身初の今季２０号に、バンテリンドームではプロ３年目で初アーチとなった。

昨年１１月１０日、「プレミア１２」の強化試合チェコ戦では同球場で２ランを放っていたが、公式戦では初。セ・リーグ球場で唯一ホームランをマークできていなかっただけに「広い球場で自分自身も打てていなくて、あんまりイメージもわかない球場だった」という。

その中でやっと出た一発。「１本出たことで感覚としても残っていますし。あの打席もホームランを狙いにいったわけではなくて、しっかり振った中で打ったホームラン。大振りにならずに自分のスイングを徹底してやっていきたい」と手応えは十分だった。

また一つ歴史に名を刻んだ。球団生え抜き右打者で、入団３年目以内の２０号は１９８１年の岡田彰布以来４４年ぶり。実は岡田顧問の背中は森下にとっても一つ指標となっていた。岡田顧問がプロ５年目までに放った最多本塁打が２０本。それを認識していた森下は「これは超えたい」という気持ちを持って臨んできた。

今季はすでに打点でもキャリアハイをマークしており、本塁打数も大台に乗せた。２１試合を残し、この日の一発で昨季の１２６安打にも並んだ。進化を見せる森下だが、「２５本って最初から言っていたので。そこに向けてまだ試合数はあるんで、伸ばしていきたい」とさらなる高みを目指す。

チームは敗戦し、マジックは６のままとなった。４日は今季最後のバンテリンドームでの試合。５勝６敗と唯一負け越している“鬼門”で最後は勝って終わりたい。「明日勝てばマジックを減らすことができるので、また切り替えて頑張ります」。勢いづいてきた背番号１が歓喜の日までチームを引っ張っていく。

◆１９４９年以前の阪神生え抜き選手のプロ初２０号到達シーズン １９４９年以前では、別当薫（右打ち）が入団２年目の４９年に３９本塁打。藤村富美男が入団１４年目の４９年に４６本塁打を記録している。