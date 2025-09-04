©️ABCテレビ

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

田村裕探偵が調査した『家のカギを閉めない彼氏』は、山口県の女性（27）から。どうしても困っていることがある。実は、私の彼氏が家のカギを全く閉めないのだ。彼氏が一人暮らしをする部屋に遊びに行き、そこから出かける時も、私がいくら注意しても「大丈夫、大丈夫」と笑って、全くカギを閉めようとしない。仕事に出かける時も、寝る時も、全くカギをしていないので、付き合い出してから合鍵をもらったが、必要ないので返した。正直、防犯上とても不安で、何度も真剣に伝えるのだが、まるで他人事のよう。そこで、「カギを閉めないと、こういうことが起きるんだぞ」ということを、身をもって彼氏に分からせてもらえないだろうか。それをキッカケに、カギを閉める習慣をつけて欲しい、というもの。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

まずは、ニセ番組を装って彼氏の性格を徹底調査。すると、ずぼらな性格な上に、お化けが怖いのでトイレは開けっぱなしでするとか。だが、カギの重要さは全く認識していない様子。そこで、関西出身という超ご陽気な彼氏の母親の協力を得て、絶対に失敗できないミッションを決行する。絵に描いたような、見事なまでの彼氏のリアクションは必見だ。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

9月5日（金）は11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、せいや探偵の『バランスボールの名人技は簡単？』、竹山隆範探偵の『エンド５秒を解説して！』など、様々な依頼を解決した。