タレントのヒロミ（６０）と嵐の相葉雅紀（４２）がＭＣを務めるテレビ朝日系のバラエティー特番「相葉ヒロミのお困りですカー？」が、１０月からレギュラー化（木曜、後７・００）されることが３日、分かった。全国の人々の“お困りごと”を解決するべく、体当たり人助けで２人が大奮闘。満を持してのレギュラー放送を前に、相葉は「どんなお困りごとでもかかってきなさい！」と気合を見せた。

秋の夜長に新たな旋風が巻き起こる。２３年大みそかの第１弾を皮切りに４度の特番が放送され、いずれも好評を博してきた同番組が、さらにパワーアップして登場する。

仲良し２人が見せる、地元の人々との心温まる交流が見逃せない。これまで老舗旅館の荒れ果てた庭園をきれいにしたり、農家で野菜の収穫を手伝ったり、はたまた、たった５人しかいない中学校吹奏楽部員の願いをかなえるため、住民５００人を巻き込んで演奏会を実現してきた。自然体の飾らないやりとりも大きな見どころだ。

ヒロミは「お願いですからレギュラーにならないでください」と祈っていたと打ち明け、「だって俺、６０歳ですから！腰は痛いし、そもそも６０歳から新番組を始める人っているの？そんな疑問もありつつ、体に気をつけて頑張ります」と苦笑。

ぼやきつつも「相葉はいつも一生懸命。吸収が早いから、僕が教えてあげると、すぐにそれを応用するんです。レギュラー化は相葉の成長のおかげだと思います。成長なんてしなければいいのに！（笑）」と、相棒に全幅の信頼を寄せた。

そんな先輩に、相葉は「ヒロミさんは『腰が痛い』と言いながらも全力で頑張ってくれる。その背中を見て自分も頑張らなきゃ、と奮い立たせています。夢中になってると勝手に成長しちゃうんです（笑）」と厚い信頼を寄せている。

そして「解決した後、皆さんの喜んでくださっている笑顔を見ると、僕らも嬉しくなり、逆にこちらが元気をもらう事ばかりです」と感謝を述べ、レギュラー化に向けて決意を新たにしていた。