「とんでもない額の移籍金」21歳の日本代表MFに欧州名門移籍の可能性があった！クラブGMが暴露。契約が成立しなかった理由は…
またひとり、欧州の名門クラブでプレーする日本人選手が増えていたかもしれない。
オランダのNECでプレーする日本代表MFの佐野航大は、同国の名門PSVに移籍する可能性があったようだ。
PSVの専門サイト『PSV FANS』によると、NECのゼネラルマネージャー（GM）を務めるウィルコ・ファン・シャイク氏が佐野について、こうコメントした。
「素晴らしいスタートを切ったね。もしフェールマンが去っていたら、PSVはサノを獲得していただろう。いつもパニックに陥って、とんでもない額の移籍金を支払うクラブがあるものだ」
同サイトによれば、プレミアリーグのブレントフォードがオランダ代表MFジョーイ・フェールマン獲得に3000万ユーロのオファーを出したものの、PSV は拒否した。もし、このオファーを受け入れてフェールマンを放出していたら、後釜候補は佐野だったようだ。
ファン・シャイクGMは「サノは1000万ユーロで移籍することはなかっただろう」と話し、もし交渉が進んでいれば、より高額な移籍金になっていただろうと明かしている。
同じくオランダの強豪アヤックスも興味を示していたという21歳の有望株がステップアップする日は、そう遠くはないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「天文学的な金額」“移籍騒動”の日本代表MFにCL出場のスペイン強豪から30億円の高額オファー！ 移籍期限最終日、クラブの返答は？
オランダのNECでプレーする日本代表MFの佐野航大は、同国の名門PSVに移籍する可能性があったようだ。
PSVの専門サイト『PSV FANS』によると、NECのゼネラルマネージャー（GM）を務めるウィルコ・ファン・シャイク氏が佐野について、こうコメントした。
「素晴らしいスタートを切ったね。もしフェールマンが去っていたら、PSVはサノを獲得していただろう。いつもパニックに陥って、とんでもない額の移籍金を支払うクラブがあるものだ」
同サイトによれば、プレミアリーグのブレントフォードがオランダ代表MFジョーイ・フェールマン獲得に3000万ユーロのオファーを出したものの、PSV は拒否した。もし、このオファーを受け入れてフェールマンを放出していたら、後釜候補は佐野だったようだ。
ファン・シャイクGMは「サノは1000万ユーロで移籍することはなかっただろう」と話し、もし交渉が進んでいれば、より高額な移籍金になっていただろうと明かしている。
同じくオランダの強豪アヤックスも興味を示していたという21歳の有望株がステップアップする日は、そう遠くはないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「天文学的な金額」“移籍騒動”の日本代表MFにCL出場のスペイン強豪から30億円の高額オファー！ 移籍期限最終日、クラブの返答は？