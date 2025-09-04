SixTONESジェシー、“LINEのやり取りをしている意外な人”を発表！レアな人物の名前に騒然

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESのジェシー、松村沙友理らが『ぐるぐるナインティナイン』に出演する。

■家事プロ軍団と凡人軍団が家事を楽にするライフハック問題に挑戦

9月4日20時から放送の『ぐるナイ』は、「凡人vs家事プロ ライフハックバトル」と「カーナビ声は誰？クイズ」の好評企画2本立て。

「生活の知恵ライフハックハンデマッチSHOW 家事プロ軍団VS凡人軍団」ではギャル曽根、コジマジック、藤本淳史の“家事プロ軍団”と、岡村、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）の“凡人軍団”が、家事を楽にする驚きのライフハック問題に挑む。問題発表では永尾柚乃が登場、さらに見届け人は3児の母・大沢あかね。

調理師免許を持つ家事プロ・ギャル曽根は「収納のプロもいて天才もいて、日常のことは私にお任せください」と今回も気合十分。【問題：収納ケースに大量の衣類をコンパクトに収納する方法】では、「本当に出来るんですよね？」と疑う凡人チームだが、突如岡村に名案が舞い降りる？ この問題の正解には、大沢が「めっちゃ気持ちいい」、永尾も「勉強になった」と大興奮。

さらに、【問題：コルク抜きなしでワインのコルクを抜く方法】では、岡村が「俺らの意地見せたろか！」と力技に出ようとするなか、「何個かある」と余裕の家事プロ軍団は、何やら大きな音を立て始めるが、果たして？ そして、【問題：ゆで卵の殻を超時短でむく方法】では目からウロコの超時短テクが解禁!?

■ジェシー、カーナビの声に「マジでピンとこない」

続いては「カーナビの声誰か当てたらゴチになります」。ドライブをしながらカーナビの音声を担当する有名人が誰なのかを当てる。初回は鈴木福、第2回は八嶋智人で、第3回は誰が担当するのか？

ゲストは井上裕介（NON STYLE）、ジェシー（SixTONES）、松村沙友理。声の主にゆかりのある場所を訪れながら、最終的に予想が外れた人がロケの食事代を割り勘する。

予想において重要なのは芸能界での交友関係ということで、 “LINEのやり取りをしている意外な人”をそれぞれ発表。ジェシーは交友関係の広さで有名だが、なかでもレアな人物の名前に車内は騒然。一方、矢部も意外な大物女優との交友関係を告白し、井上が「どのタイミングで？」と興味津々。

ドライブの途中には、「客の好みに合わせて提供してくれる超高級コーヒー店」に立ち寄るが、その味わい深さにジェシーが「飲まない方がいい」と絶句!?

さらに、犬好き必見のフォトスポットではジェシー、松村のあざといショットが連発。そして、ナビの途中で声色が自在に変わる変幻自在ぶりに、松村「全然わからへん」、ジェシー「マジでピンとこない」と頭を悩ます。俳優？ 声優？ 歌手？ 芸人？ 果たして七色の声を持つちょっとお茶目な大物有名人とは？

『ぐるぐるナインティナイン』は、9月4日19時54分から放送。

■番組情報

『ぐるぐるナインティナイン』

09/04（木）19:54～21:00

※一部地域では20時スタート

出演：ナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）

「生活の知恵ライフハックハンデマッチSHOW！家事プロ軍団vs凡人軍団」

凡人主夫：長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）

家事プロ軍団：ギャル曽根、コジマジック、藤本淳史

ゲスト：大沢あかね、永尾柚乃

進行： 羽鳥慎一

「カーナビの声 誰か当てたらゴチになります！」

ゲスト：井上裕介（NON STYLE）、ジェシー（SixTONES）、松村沙友理

カーナビ声の主：？？？

