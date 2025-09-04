新潟記念4着シンリョクカ（牝5＝竹内）はエリザベス女王杯（11月16日、京都）。

札幌記念3着アラタ（牡8＝和田勇）は福島記念（11月22日）連覇を狙う。

不来方賞1着ナルカミ（牡3＝田中博）は順調ならジャパンダートクラシック（10月8日、大井）。

日本海S1着ゲルチュタール（牡3＝杉山晴）は菊花賞（10月26日、京都）へ。サンデーレーシングが発表。

チェアマンズスプリントプライズ13着ダノンマッキンリー（牡4＝藤原）はスプリンターズS（28日、中山）で復帰。

しらさぎS7着レーベンスティール（牡5＝田中博）は毎日王冠（10月5日、東京）へ。キャロットファームが発表。

キーンランドC4着ナムラクララ（牝3＝長谷川）はオパールS（10月4日、京都）。

僚馬で新潟記念8着ナムラエイハブ（牡4）は鳴尾記念（12月6日、阪神）を目標にカシオペアS（10月25日、京都）を挟むか検討。

北九州記念9着ロードフォアエース（牡4＝友道）は戸崎でラジオ日本賞（14日、中山）へ。

【2歳次走】

中京2歳S1着キャンディード（牡＝松下）はデイリー杯2歳S（11月15日、京都）へ。

新潟2歳S2着タイセイボーグ（牝＝松下）はアルテミスS（10月25日、東京）へ。