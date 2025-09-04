◇第96回都市対抗野球2回戦 鷺宮製作所4―0日本製鉄瀬戸内（2025年9月3日 東京D）

2回戦3試合が行われ、鷺宮製作所（東京都）が4―0で日本製鉄瀬戸内（姫路市）を下し7年ぶりの8強入り。ソフトバンク・野村勇内野手（28）の弟で4番の工（たくみ）外野手（27）が、3回に決勝の左越え先制2ランを放った。

乾いた打球音を響かせ、バットを高々と放り投げた。3回2死一塁、4番・野村工がフルスイングした打球は、左翼スタンド上段へ。打球速度180キロ、飛距離132メートルの特大先制2ラン。「打った瞬間、完璧すぎて東京ドームを破って、オゾン層を破壊するんじゃないかというあたりでした」。決勝弾となった東京ドーム初本塁打に自画自賛だ。

フルスイングを貫いた。「僕の中では（ボールに）当てにいくというのはない。練習では全部ホームランを狙う」。フリー打撃などの練習時からコンパクトなスイングはせず、常に全力でバットを振った。年間を通して筋力トレーニングも行い、1メートル75、84キロながら屈強な体を手に入れ、たどり着いた一発だった。

2学年上の兄はソフトバンク・野村勇。かつては同じプロの道を目指したが、社会人5年目で主将を任され、チームの力になることに徹している。試合前には家族のグループLINEに「勝てよ」のエールが届いた。バットで最高の“返信”。「（兄を）ライバル視している。今日は兄に勝負できるような打球だったんじゃないかな」と笑った。

7年ぶりのベスト8進出。「一試合一試合、全員で戦っていくという気持ちだけ」と野村。頼れるスラッガーがチームをさらなる高みへ押し上げる。 （小林 伊織）