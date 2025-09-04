日本航空の国際線機長が先月下旬、米ホノルルからの乗務前日に社内規定の２倍以上にあたる過剰な飲酒をした後、「体調不良」を訴えて乗務を外れていたことがわかった。

国土交通省は３日、東京・羽田空港にある日航の運航本部に対し、航空法に基づく臨時の立ち入り検査を実施した。

日航は昨年末、豪州メルボルンでのパイロット２人の過剰な飲酒問題で業務改善勧告（行政指導）を受け、再発防止策の一環で滞在先でのパイロットの「禁酒」を実施している。国交省は事実関係を確認し、機長などへの行政処分を検討する。

日航などによると、機長は８月２８日午後２時２０分（現地時間）、ホノルル発中部行き７９３便（乗客乗員２５１人、ボーイング７８７―９型機）での乗務を予定していた。ところが乗務前に「体調不良」を訴えたため、日航は乗務員の交代を手配。同便に約２時間、後続の計２便にも最大１８時間以上の遅れが発生した。

日航が調べたところ、機長は前日の２７日午後、ホテルの自室で、アルコール度数が高いビール（１０％弱）をロング缶（約５００ミリ・リットル）で３本飲んだことが判明した。日航は勤務開始１２時間前の体内アルコール量（度数５％ビールでロング缶２本相当）の内規を定め、国の認可を受けているが、機長の飲酒量はこの規定の２倍を超えていたという。

日航は、米ダラスの滞在先で機長が泥酔騒ぎを起こし、他の安全上のトラブルと併せて昨年５月に厳重注意（行政指導）を受けた。メルボルンの問題で業務改善勧告を受けた際には、機長２人は過剰な飲酒を隠蔽（いんぺい）して乗務。グループ会社のスプリング・ジャパンも、貨物便機長が乗務前の禁酒時間帯に酒を飲んだなどとして、今年５月に厳重注意を受けている。