アラブ首長国連邦アブダビに人工サーフィン施設「サーフ・アブダビ」がオープンし、運営企業はアブダビを世界的なサーフィンの名所にしたい構えだ/Surf Abu Dhabi

（ＣＮＮ）アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）アブダビの海岸には温暖な気候と年間を通じた晴天、きれいな水がそろっているが、サーファーにとって唯一足りないのは「波」だった。それが昨年１０月、人工サーフィン施設「サーフ・アブダビ」のオープンとともに一変した。運営企業はアブダビを世界的なサーフィンの名所にしたい構えだ。

サーフ・アブダビの人工波プールは長さが６９０メートルもあり、最大１分間のロングライドが楽しめる。ほかの人工波プールはどこも淡水なのに対し、このプールを満たしているのはアラビア湾からくみ上げた８０００万リットルの海水。世界各地の海水に比べて塩分濃度が高いため、塩を少しだけ抜いている。

水中の翼を滑車で動かすことで波を立て、その波がうまく割れるようプールの底の形が注意深く計算されている。サーフ・アブダビの運営責任者ライアン・ワトキンス氏によると、この技術は特許を取得している。

発案者は、史上最高のプロサーファーとして知られる米国のケリー・スレーター氏だ。米南カリフォルニア大学で流体力学を研究する専門家アダム・フィンチャム氏と共同で、完璧な波を追求した。

その成果は２０１５年、米カリフォルニア州にオープンした人工サーフィン施設「サーフ・ランチ」で初めて披露された。

完璧な波

サーフ・アブダビの波は自然の海と違って、どんな時も変わらない。ワトキンス氏はＣＮＮとのインタビューで「私たちは量より質の方法論を採る」「世界一の波をつくっている」と述べた。利用客の８割以上は、外国からサーフィンを目的に訪れる旅行者だ。サーフ・アブダビは高級旅行市場をターゲットにしている。

メイン・プールの中級、上級コースでは、一度に参加できるサーファーを４人に限定。料金は１人３５００ディルハム（約１４万円）で、１人につき最低６本の波が保証されている。ただしワトキンス氏によれば、９０分２万ディルハムのプール貸し切りを選ぶ客が多い。

料金は高くてもそれだけの価値があると、同氏は強調する。ロングライドに加えて、波のトンネル（チューブ）が２本。水上でのコーチングと映像分析もついてくる。

世界のサーフィン旅行業界は昨年、６８３億ドル（約１０兆円）の規模に達し、３０年にはさらに９５９億３０００万ドルまで拡大する見通し。サーフ・アブダビはこの市場の富裕層を獲得したい構えだが、そのためには海でのサーフィンよりこちらが良いと思ってもらう必要がある。

海の代わりにはならない

高級志向のサーフィン旅行を提供するマハロ・サーフ・エクスペリエンス社の設立者、フィリッペ・ボネラ・ダルピエロ氏は、企業トップや富豪を世界各地の海岸へ案内している。気象専門家のチームを配置し、絶好のタイミングを計って顧客を呼び出す。

費用は４日間の旅で１５万ドル（約２０００万円）から。高額なのは「失敗の余地がない」からだと、ダルピエロ氏は言う。仕事を休んでわざわざ行った先の波が悪かったり、宿泊先の居心地が良くなかったり、海が混んでいたりすることがあってはならない。高速ボートや水上飛行機で顧客を最高の波まで運ぶ任務は、さながら「ジェームズ・ボンドの作戦」だという。

ダルピエロ氏の顧客らは最近、人工波プールでのサーフィンにも慣れてきた。多忙な職業人にとって、先の読める制御された波は魅力的だ。ブラジルの「サンパウロ・サーフ・クラブ」のように、会員制の高級施設も増えている。同クラブの家族会員が払う会費は９５万レアル（約２６００万円）に上るとされる。

同氏は一方で、人工波プールが海の代わりにはならないとの見方を示す。顧客は「自然や海のリズムとのつながり」を求め、制御する立場は望んでいないという。

「富豪や最高経営責任者（ＣＥＯ）の生活は、すべてのスケジュールや計画が決まっている。だがいったん海に飛び込めば、何もかも忘れられる」

これに対してワトキンス氏は、制御できないという理由でサーフィンを嫌う人もいると指摘する。その点、人工波なら手を出しやすい。これまでにサーフ・アブダビを訪れた客のうち、最高齢者は８６歳だった。海でほかのサーファーたちとひしめき合うのが嫌なＣＥＯやセレブは、安全で特権的な人工波プールを好む。

サッカーくらいメジャーなスポーツに

スレーター氏は０３年の回想録で、究極の造波装置をつくるというサーファーたちの夢に言及し、そうすればサーフィンは全米のどの町でもできる、「サッカーくらいメジャーな」スポーツになるだろうと述べていた。

実際には、スレーター氏の技術で稼働しているプールは現在、サーフ・ランチとサーフ・アブダビの２カ所だけ。米テキサス州オースティンに３カ所目の建設が進んでいる。

同氏のシステム以外に、もっと小規模で低料金のプールもある。昨年の時点で人工波プールは世界に３６カ所あり、さらに７６カ所が建設中だった。

完璧な波とは何かという考え方は、人によって違う。とはいえ、サーファーならだれもがその理想を追いかけるものだ。では、サーフ・アブダビは完璧な波をつくることができたのか。ワトキンス氏は、「私たちがひとつのバージョンをつくった」と話している。